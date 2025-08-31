Un prodotto perfetto per chi ama semplificare le routine di make-up e skincare: questo balsamo labbra è la soluzione che stavi cercando

iStock Balsamo labbra colorato con protezione solare: il mai più senza

Labbra coccolate, protette e al tempo stesso bellissime: è l’obiettivo che possiamo perseguire con i prodotti giusti, che combinano l’estetica agli ingredienti che fanno bene alla nostra pelle.

La cosa importante è non dimenticare mai la propria salute, ad esempio applicando la protezione solare tutto l’anno e non solo quando ci si espone direttamente ai raggi del sole durante l’estate.

Il prodotto che ci svolta la giornata è Lip & Cheek di Laboratorios Babé, un balsamo fotopotrettivo che garantisce un SPF 50, ma non solo: è anche il prodotto giusto per chi vuole idratare e donare un volume naturale alle labbra.

Proteggiti mentre ti fai bella: il balsamo labbra che colora, idrata e volumizza

Lip & Cheek di Laboratorios Babé è un balsamo labbra prodigioso, in quanto con un solo prodotto si colora, idrata, volumizza e si protegge questa zona particolarmente delicata del viso. Ma non solo, perché si può tranquillamente usare anche sulle guance, avendo con sé un prodotto passe-partout che sta in borsetta e che si può riapplicare ogni volta che se ne senta il bisogno.

Tra le ottime ragioni per cui vale la pena acquistarlo c’è il fatto che si tratta di un balsamo fotoprotettivo UVA/UVB ad ampio spettro: quindi appositamente formulato per proteggere, idratare e migliorare la bellezza naturale delle labbra e delle guance.

Applicarlo significa infondere un tocco di colore rosa alla pelle, che così risulta sana e luminosa, proprio come quando è baciata dal sole.

E poi è realizzato con ingredienti che sono una vera e propria coccola, basti pensare che – oltre ai filtri solari – contiene ingredienti idratanti e riparatori, attivi nutrienti, che vanno a mantenere le labbra e le guance morbide e soffici. Un vero e proprio mai più senza, soprattutto per tutte coloro che sono alla ricerca di prodotti multiuso, di piccole dimensioni e che si possono sfruttare per più parti del viso.

Tutto quello che devi sapere su questo balsamo labbra colorato

La prima cosa da sapere di questo balsamo labbra Lip & Cheek di Laboratorios Babé, sta nella sua consistenza, che risulta cremosa e leggera: il risultato è un prodotto che scivola sulle labbra offrendo una sensazione di benessere e, soprattutto, non lascia quel senso di appiccicoso che spesso può dare fastidio.

Un altro degli aspetti da non sottovalutare è che dona alle labbra un effetto volume naturale e una finitura luminosa, entrambi estremamente chic. Il leggero colore rosato sta bene a tutti i tipi di incarnato, restituendo allo sguardo un aspetto sano e fresco.

E, poi, il fatto di essere un balsamo estremamente pratico: è compatto, occupa poco spazio e si applica in maniera semplice e veloce. Basti pensare che con un’unica passata regala idratazione, protezione e colore. Proprio come se ci fossimo truccate in maniera leggera. La svolta per ridurre i passaggi, non solo di skincare, ma anche di make-up.

Va steso 30 minuti prima di esporsi al sole e rimesso ogni due ore circa.

