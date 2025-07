Naturale ed estivo, il guava girl è il trend trucco dalle tropical vibes su cui puntare adesso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il guava girl è il trucco di tendenza dell'estate

La tendenza della Gen Z di rinominare ogni trend beauty con il nome di un cibo sembra non volersi arrestare. E tra cherry lips e glazed donut skin, tra tomato girl ed espresso make-up, ecco che questa estate è del guava girl che non possiamo fare a meno, un make-up che richiama al tipico frutto tropicale e che è perfettamente in mood con la stagione estiva in corso.

Non solo un trucco, quindi, ma un vero state of mind, in cui spicca l’energia di questo periodo, in cui sono i colori brillanti e dalla texture dolce a catturare l’attenzione e in cui, a far da padrona, è la frutta tropicale, estiva e caraibica. Un make-up che trasmette vibrazioni positive e che coinvolge anche il modo di essere di chi lo porta. Un trucco che richiama leggerezza, serenità e calore estivo.

Cos’è il trend del guava girl

Ma cos’è davvero la tendenza guava girl? Per chi non lo sapesse, la guava è una frutto tropicale originario del Messico, verde lime fuori e di un bel colore rosa acceso all’interno. Un frutto che consumato fresco è una vera goduria e che, forse anche per questo, ha ispirato questo nuovo trend estivo che trasmette leggerezza, freschezza e dolcezza, grazie alle sue sfumature pink che addolciscono il volto di chiunque lo sfoggia.

Per seguire a regola d’arte il trend del gauva girl, infatti, guance, labbra e occhi diventano la tela perfetta su cui utilizzare questo rosa ipnotico e acceso, ma sempre ricordandosi che l’effetto finale deve essere il più naturale possibile. Ma non solo, perché il trend va molto oltre e coinvolge altri elementi che dovrebbero tutti essere in linea con il colore rosa della guava.

Come si realizza il guava make-up, gli step essenziali

Ma torniamo al make-up da perfetta guava girl e vediamo come realizzarlo. Per prima cosa si deve creare una base viso a regola d’arte, andando a realizzare una dewy skin, ovvero un trucco in cui la pelle appare (ma lo è anche) perfettamente idratata, brillante e sana, quasi come se fosse leggermente bagnata dalla rugiada.

Una volta fatto si applica una dose adeguata di blush, optando per tonalità rosa e aranciate sfumando bene il prodotto sulle guance con un effetto degradé che va dagli zigomi e le tempie e fino a raggiungere la zona delle palpebre, andando via via a scaricare il colore per evitare di creare un effetto troppo pesante.

Per le labbra, ecco che una perfetta guava girl deve avere necessariamente delle guava lips a regola d’arte e per farlo è importante utilizzare un rossetto rosa, un lip balm o una tinta labbra, optando per una sfumatura rosata, matte o lucida, brillante o opaca, ma da far risaltare con un gloss per creare un effetto succoso come il frutto da cui questo trend prende il nome. Infine, una bella passata di mascara, ma senza esagerare e benissimo se nero o marrone. E avendo cura di avere un tocco leggero.

Guava girl, uno stato mentale

Per creare un allure che trasmetta davvero freschezza e dalle vibes tropicali, poi, ecco che vale la pena concludere la vostra preparazione in versione guava con una vaporizzata di body mist su tutto il corpo, donandovi un leggero alone di profumo frizzante e vitaminico che conquista e che fa subito estate.

Un trucco fresco, piacevole, leggero e vibrante ma anche uno stile che rispecchi queste caratteristiche un mood mentale che non sia da meno, perché il guava girl non è solo un trend make-up, è un vero state of mind da abbracciare e con cui viversi tutta l’estate.

