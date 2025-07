Puoi avere i due rossetti dell’estate (indelebili) in un colpo solo. Le labbra gridano: lo voglio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images donna con rossetto

L’estate è l’occasione perfetta per accendere le tue labbra con rossetti che esaltano l’abbronzatura e ti fanno sentire bellissima con una sola passata. Fra i più amati ci sono quelli di Maybelline New York: delle tinte labbra super resistenti e con colori pigmentati, che ora puoi trovare in super offerta su Amazon.

Online infatti puoi trovare due tinte labbra Maybelline al prezzo di una, pagandole solamente 18 euro. Un prezzo eccezionale per dei rossetti di cui non potrai più fare a meno.

Amatissimo dagli utenti, il rossetto liquido SuperStay Matte Ink è un vero bestseller. Offre infatti un finish matte straordinario ed è disponibile in un’ampia gamma di colori. La texture è liquida e il finish matte, intenso e con una durata sino a 16 ore. Lo applichi facilmente grazie all’applicatore di precisione, ottenendo un colore intenso e un risultato altamente uniforme con una sola passata.

Per applicarlo dunque ti basterà partire dal centro del labbro superiore e seguire i contorni della bocca con l’aiuto dell’applicatore. Poi potrai passare al labbro inferiore, partendo dall’interno. I colori disponibili con l’offerta Amazon 2X1 sono favolosi: un rosso intenso e un nude. Due nuance da indossare in qualsiasi occasione, dalla mattina alla sera, per rendere speciale il tuo make up.

Qual è la tinta labbra che dura di più

Fra le tinte labbra più amate e che durano di più ci sono senza dubbio quelle firmate Maybelline New York. Si tratta della scelta perfetta per chi sogna un trucco labbra che duri tutto il giorno grazie a ben 16 ore di tenuta. Il finish è matte e con alta pigmentazione per un colore vibrante e intenso.

L’applicatore a punta è studiato per ottenere delle linee ben definite e precise. Il prodotto si asciuga rapidamente e lascia una sensazione di grande comfort sulle labbra. Inoltre il prodotto è inodore e dermatologicamente testato.

Come applicare la tinta labbra? Inizia preparando le labbra con un leggero scrub e idratando intensamente con una crema specifica. L’esfoliazione leggera ti consentirà di rimuovere le cellule morte e le pellicine, consentendo alla tinta di durare ancora di più, aderendo alla zona senza seccare.

Per definire il contorno della bocca usa una matita labbra dello stesso colore, utilizzando, se vuoi, la tecnica dell’overlining lanciata da Kim Kardashian e Chiara Ferragni per un effetto like filler. Inizia sempre dal centro del labbro, stendendo il prodotto con l’applicatore e muovendoti verso l’esterno. Parti dal labbro superiore per poi passare a quello inferiore, seguendo la linea della bocca.

Una volta terminato ricordati di far asciugare per qualche secondo la tinta prima di fare qualsiasi cosa. Quando il prodotto si sarà asciugato potrai goderti al massimo la giornata (o la serata se preferisci) senza il pensiero di riapplicare il rossetto. Resisterà infatti a baci, pasti e a drink bevuti. Usa la nuance nude durante il giorno per avere un make up impeccabile e chic, punta sul rosso intenso per il trucco della sera.

