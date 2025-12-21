Rosso che passione: ci rende subito glam, sensuali e al tempo stesso eleganti, basta da solo ed è il colore perfetto per le feste. Stiamo, ovviamente, parlando di rossetti rossi, la nuance che dobbiamo sfoggiare in occasione del Natale.
Ovviamente le opzioni sono tantissime e possiamo scegliere quella (o quelle) che ci attira di più o che pensiamo ci possa stare meglio. Non dobbiamo avere paura di osare e di sperimentare, perché è senza alcun dubbio una nuance elegante e senza tempo. Quindi spazio alle formulazioni satinate, alle tinte che promettono di durare a lungo, senza dimenticare combo labbra, gloss e l’alternativa versatile per il make-up perfetto: le cinque tipologie di rossetti rossi che dobbiamo sfoggiare durante le festività natalizie. Per essere e – soprattutto – sentirci favolose.
Indice
Gloss per brillare: quali scegliere
Si chiama 3D Hydra Lipgloss ed è il lucidalabbra di Kiko effetto 3D ed emolliente. Promette di regalarci un finish lucente. Senza dubbio perfetto per tutte coloro che vogliono brillare, indossando un prodotto dalla texture favolosa, che si fonde con la pelle e che non appiccica. L’applicatore è morbido e aiuta a stendere perfettamente il colore che è acceso, vibrante e dura a lungo. Le recensioni sono tantissime e di queste molte sono positive. Assolutamente da avere.
Catrice, invece, ci propone Shine Bomb Lip Lacquer: tra le caratteristiche più furbe il fatto che è un rossetto, ma l’effetto finale è lucido. Da non dimenticare che il colore è intenso e la durata è di 8 ore.
Glitter che passione: i rossetti
Anche Color Riche di L’Oréal Paris è perfetto per tutte coloro che vogliono brillare: il finish è satinato, il colore pieno e promette di durare a lungo. E quest’ultimo è un aspetto essenziale nelle lunghe giornate e serate di festa. Se tutto questo non bastasse la formula è idratante e lascia la bocca morbida. Da non dimenticare la fragranza che è un mix di violetta, iris e gelsomino. Inoltre, la sua formulazione è arricchita di vitamina E. Immancabile.
In alternativa possiamo provare quello di Oulac: si chiama Infinite Moisture Shine Lipstick ed è un prodotto pensato per essere idratante e incredibilmente lucente grazie a particelle riflettenti. Offre una sensazione confortevole sulle labbra.
Le tinte labbra più amate
Finish matte e vellutato, colore intenso e tenuta fino a 16 ore: la tinta labbra Superstay Matte Ink di Maybelline New York è davvero iconica. L’applicatore è pensato appositamente per permetterci di delineare prima il contorno delle labbra e poi di procedere riempiendo con il colore. Resiste ai pasti, risulta leggero e soprattutto non secca le labbra. La scelta più adatta per le giornate di festa per farci essere perfette e senza pensieri.
Nyx, invece, ci propone Lingerie XXL: il finish è matte e il colore altamente vibrante, la durata dell’applicazione è di 16 ore e l’applicatore è pensato per stenderlo in maniera semplicissima. L’effetto finale è wow.
Combo labbra da provare
Matita e rossetto per un make-up da favola? La risposta arriva dalla combo labbra di Deborah Milano. Il set comprende un rossetto rosso a lunga tenuta, che non solo risulta favoloso sulle labbra, ma le nutre e idrata: nella sua formulazione contiene collagene e acido ialuronico. La matita labbra, invece, è effetto gel e waterproof. La durata? Circa 8 ore.
Per un effetto da star, Wet n Wild propone una combo labbra della collezione Marilyn Monroe composta da matita e gloss. La prima è facile da stendere, mentre il secondo regala il giusto tocco luminoso e, ovviamente, rosso al nostro make up.
Come un rossetto ma è burrocacao (versatile)
Se non si vuole optare per un grande classico, ma avere comunque delle labbra colorate di un bel rosso, si può optare per un prodotto versatile e che da solo basta a creare il make-up perfetto. Si tratta di Labello Caring Beauty Lip & Cheek ed è un burrocacao che si può utilizzare su labbra e guance. Ha un SPF 30 e nutre fino a 24 ore.
Nota aggiuntiva da tenere in considerazione? Le recensioni sono numerose e molte di queste sono positive. Decisamente da provare.
