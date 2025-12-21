Cinque varianti ai rossetti rossi che dobbiamo provare per un make-up delle feste glam e sofisiticato. E per essere favolose in tutte le occasioni

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Rossetto rosso: cinque formule da provare a Natale 2025

Rosso che passione: ci rende subito glam, sensuali e al tempo stesso eleganti, basta da solo ed è il colore perfetto per le feste. Stiamo, ovviamente, parlando di rossetti rossi, la nuance che dobbiamo sfoggiare in occasione del Natale.

Ovviamente le opzioni sono tantissime e possiamo scegliere quella (o quelle) che ci attira di più o che pensiamo ci possa stare meglio. Non dobbiamo avere paura di osare e di sperimentare, perché è senza alcun dubbio una nuance elegante e senza tempo. Quindi spazio alle formulazioni satinate, alle tinte che promettono di durare a lungo, senza dimenticare combo labbra, gloss e l’alternativa versatile per il make-up perfetto: le cinque tipologie di rossetti rossi che dobbiamo sfoggiare durante le festività natalizie. Per essere e – soprattutto – sentirci favolose.

Gloss per brillare: quali scegliere

Si chiama 3D Hydra Lipgloss ed è il lucidalabbra di Kiko effetto 3D ed emolliente. Promette di regalarci un finish lucente. Senza dubbio perfetto per tutte coloro che vogliono brillare, indossando un prodotto dalla texture favolosa, che si fonde con la pelle e che non appiccica. L’applicatore è morbido e aiuta a stendere perfettamente il colore che è acceso, vibrante e dura a lungo. Le recensioni sono tantissime e di queste molte sono positive. Assolutamente da avere.

3D Hydra Lipgloss Gloss rosso di Kiko

Catrice, invece, ci propone Shine Bomb Lip Lacquer: tra le caratteristiche più furbe il fatto che è un rossetto, ma l’effetto finale è lucido. Da non dimenticare che il colore è intenso e la durata è di 8 ore.

Glitter che passione: i rossetti

Anche Color Riche di L’Oréal Paris è perfetto per tutte coloro che vogliono brillare: il finish è satinato, il colore pieno e promette di durare a lungo. E quest’ultimo è un aspetto essenziale nelle lunghe giornate e serate di festa. Se tutto questo non bastasse la formula è idratante e lascia la bocca morbida. Da non dimenticare la fragranza che è un mix di violetta, iris e gelsomino. Inoltre, la sua formulazione è arricchita di vitamina E. Immancabile.

In alternativa possiamo provare quello di Oulac: si chiama Infinite Moisture Shine Lipstick ed è un prodotto pensato per essere idratante e incredibilmente lucente grazie a particelle riflettenti. Offre una sensazione confortevole sulle labbra.

Le tinte labbra più amate

Finish matte e vellutato, colore intenso e tenuta fino a 16 ore: la tinta labbra Superstay Matte Ink di Maybelline New York è davvero iconica. L’applicatore è pensato appositamente per permetterci di delineare prima il contorno delle labbra e poi di procedere riempiendo con il colore. Resiste ai pasti, risulta leggero e soprattutto non secca le labbra. La scelta più adatta per le giornate di festa per farci essere perfette e senza pensieri.

Offerta Tinta labbra Superstay Matte Ink Promette di durare fino a 16 ore, è di Maybelline New York

Nyx, invece, ci propone Lingerie XXL: il finish è matte e il colore altamente vibrante, la durata dell’applicazione è di 16 ore e l’applicatore è pensato per stenderlo in maniera semplicissima. L’effetto finale è wow.

Nyx Lingerie XXL Tinta labbra matte e che dura fino a 16 ore

Combo labbra da provare

Matita e rossetto per un make-up da favola? La risposta arriva dalla combo labbra di Deborah Milano. Il set comprende un rossetto rosso a lunga tenuta, che non solo risulta favoloso sulle labbra, ma le nutre e idrata: nella sua formulazione contiene collagene e acido ialuronico. La matita labbra, invece, è effetto gel e waterproof. La durata? Circa 8 ore.

Offerta Combo labbra Deborah Milano Rossetto e matita, durata fino a 8 ore

Per un effetto da star, Wet n Wild propone una combo labbra della collezione Marilyn Monroe composta da matita e gloss. La prima è facile da stendere, mentre il secondo regala il giusto tocco luminoso e, ovviamente, rosso al nostro make up.

Combo labbra Wet n Wild Composta da gloss e matita, collezione Marilyn Monroe

Come un rossetto ma è burrocacao (versatile)

Se non si vuole optare per un grande classico, ma avere comunque delle labbra colorate di un bel rosso, si può optare per un prodotto versatile e che da solo basta a creare il make-up perfetto. Si tratta di Labello Caring Beauty Lip & Cheek ed è un burrocacao che si può utilizzare su labbra e guance. Ha un SPF 30 e nutre fino a 24 ore.

Nota aggiuntiva da tenere in considerazione? Le recensioni sono numerose e molte di queste sono positive. Decisamente da provare.

Offerta Labello Caring Beauty Lip & Cheek Adatto a labbra, guance e con SPF 30

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.