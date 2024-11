Ho provato le 5 combo labbra più virali di TikTok e questo è il verdetto

Ho provato le combo labbra più virali di TikTok per voi ed è successo questo...

Hanno conquistato TikTok e ora è arrivato il momento di provarle: sono le 5 combo labbra più virali del social, adorate dai creators e perfette per dare una svolta a qualsiasi look.

Che cos’è la combo labbra?

C’è un motivo se la combo labbra è diventata un’ossessione beauty per i creators di TikTok. In cosa consiste? Semplicemente nell’impiego di matita e rossetto o gloss.

Il bello di questo make up labbra è che si adatta a qualsiasi tipologia di trucco, regalando una bocca rimpolpata e voluminosa. Tutto merito degli abbinamenti, da quelli più intensi a quelli con colori naturali.

Come si fanno le combo labbra?

Come abbinare la matita e il rossetto? Puoi fare scelte differenti in base alle tue esigenze. Ad esempio puoi puntare sullo stesso colore, usando una matita labbra e un rossetto della stessa nuance. Il risultato sarà un make up labbra uniforme, pulito e perfetto.

In alternativa puoi creare una combo labbra scegliendo matita e rossetto di con tonalità simili. Il segreto, come svelano anche le creators beauty di TikTok è quello di usare una matita labbra con una tonalità leggermente più scura o più chiara rispetto al rossetto. In questo modo otterrai una sfumatura graduale e di grande effetto.

Come fare una combo labbra?

Dunque come realizzare una combo labbra impeccabile in pochi secondi? Prima di tutto occupati del contorno delle labbra, usando una matita no-transfer e waterproof.

In questo modo otterrai un risultato naturale e riuscirai ad applicare la matita perfettamente. Usa la matita per definire il contorno della bocca, puntando su un colore che sia leggermente più scuro dell’incarnato.

Il secondo step riguarda il rossetto: applicalo sulle labbra, scegliendo il colore che preferisci.

Come si fanno le labbra carnose?

Per rendere le labbra carnose grazie ad un effetto ottico segui il contorno delle labbra, uscendo leggermente. Prima disegna una riga sull’arco di Cupido, poi fai lo stesso nella zona interiore, tracciando una linea al centro.

In seguito rientra nei bordi e inizia a riempire, sfumando agli angoli della bocca. Per ingrandire le labbra scegli un gloss oppure un olio, insistendo nella zona centrale del labbro inferiore.

Come si fa il contorno labbra?

Lo step più delicato ed efficace è senza dubbio quello del contorno labbra. Per crearlo alla perfezione stendi la crema idratante sulla bocca, poi attendi che il prodotto si sia assorbito.

In questo modo le tue labbra avranno una texture vellutata, priva di pellicine. In seguito tampona la zona con una piccola quantità di cipria trasparente. In questo modo riuscirai a fissare al meglio il colore della matita.

Qual è la migliore combo labbra?

Dopo aver scoperto il potere delle combo labbra è arrivato il momento di provare le più virali di TikTok. Sono ben cinque e sono super di tendenza fra colori che non passano mai di moda e nuance tutte da scoprire.

Combo labbra nude

La prima è la combo labbra di Charlotte Tilbury in una tonalità iconica e nude. La matita ha una texture vellutata e ricca, è impermeabile e garantisce una durata sino a 6 ore, senza il pericolo di sbavature.

Il rossetto ha una formulazione idratante e un finish satinato, con pigmenti perlescenti che riflettono la luce. Una combo labbra perfetta da usare in ogni occasione e decisamente passepartout. Che dire: promossa!

Rossetto di Charlotte Tilbury Rossetto nude di Charlotte Tilbury

Combo labbra castagna

Il castagna è il colore del momento e su TikTok è diventata virale una combo labbra ispirata proprio da questa nuance tipicamente autunnale. I prodotti usati sono quelli di KIKO Milano.

La matita labbra è a lunga tenuta, con un colore uniforme e pieno, perfetto per sottolineare il contorno della bocca. Si sfuma facilmente e ha una formulazione resistente all’acqua e anti sbavatura.

A rendere unica questa combo labbra però è il lip gloss. Si tratta di un lucidalabbra idratante con effetto 3D e in una nuance limited edition. Grazie all’olio di maracuja nutre e non secca, con sfumature oro-rosa favolose.

Il risultato sulle labbra è favoloso per una serata speciale e per chi desidera un effetto pump.

KIKO Milano Lipgloss Lucidalabbra idratante effetto 3D

Combo labbra pesca

Taylor Swift docet: il pesca è il colore perfetto da mettere su le labbra in ogni stagione. Un trend da seguire e da replicare grazie a questa combo labbra.

La lip combo parte da una matita labbra by NYX cremosa e intensa, semplicissima da usare. Ha una formulazione vegana, con olio di jojoba e vitamina E per rendere le labbra super morbide.

Una matita perfetta da abbinare ad un gloss labbra che dona un’idratazione perfetta e un finish brillante sino a 12 ore. L’ideale per una bocca rimpolpata e una stratificazione super.

Che dire: una lip combo favolosa!

Combo labbra red

Il rosso non passa mai di moda, soprattutto quando si parla di make up labbra! Su TikTok le creators si divertono a usare la lip combo (indelebile!) di Maybelline.

La matita labbra ha una formula ultra ricca e una tenuta eccellente. In questo caso è essenziale essere molto precisi, evitando sbavature e sistemando i piccoli “difetti” con l’aiuto del fondotinta e del correttore.

Il segreto per rendere questa lip combo davvero unica sta nel rossetto superstay di Maybelline. Un prodotto che garantisce una lunga durata e un tratto preciso grazie all’applicatore a freccia.

Vibrante, audace e di tendenza: questa combo labbra è tutto ciò di cui avevamo bisogno!

Offerta Rossetto Superstay Matte Ink Maybelline New York rossetto

Combo labbra burgundy

Il burgundy è il colore virale che sta spopolando su TikTok, anche sotto forma di lip combo.

Tratto intenso e colore pieno: la matita di L’Oréal Paris è l’ideale per creare la combo labbra burgundy.

Il rossetto è assolutamente favoloso: scivola sulle labbra grazie a una formula ricca di pigmenti e idratanti, donando un colore intenso e pieno. Una lip combo che mi ha conquistato non solo per il finish cremoso, ma anche per l’effetto wow!

