Il matita labbra virale di TikTok è in offerta. Può essere tua a meno di 3 euro

Se c’è una matita labbra che ha conquistato TikTok quella è la Rimmel London Lasting Finish. Protagonista di video e di recensioni entusiastiche, ora è in offerta su Amazon e costa meno di 3 euro.

Lo sconto è pazzesco, ma lo è soprattutto la storia di questa matita labbra, diventata sui social una vera e propria ossessione. Merito di caratteristiche top come colore intenso, lunga durata ed effetto filler.

La migliore matita labbra secondo TikTok

La migliore matita labbra, secondo i creators di TikTok, è firmata Rimmel London. Si tratta di un prodotto con una formulazione fondente e cremosa, altamente scorrevole. L’ideale per delineare le labbra facilmente e con una precisione massima.

Perché piace così tanto? Consente di tracciare alla perfezione il contorno delle labbra, garantendo una tenuta perfetta sino a otto ore e senza sbavature di rossetto.

La tonalità perfetta? Il nude, da sfoggiare durante la giornata, fra ufficio, palestra e impegni vari, ma anche la sera per un aperitivo oppure una cena.

Come truccare le labbra con la matita

Sei curiosa di provare la matita per le labbra Rimmel ora che è a meno di 3 euro? Ti sveliamo noi come applicarla. Inizia così: applica la matita partendo dal centro del labbro superiore e seguendo la sua naturale forma.

Esegui la stessa operazione sul labbro inferiore. Poi prova a estendere il tratto, realizzando dei piccoli trattini. Se ti risulta più semplice puoi anche aiutarti con un pennellino durante questa operazione.

Overlining: come ingrandire le labbra con la matita

Resa famosa da Kim Kardashian e Chiara Ferragni, la tecnica dell’overlining consente di ingrandire le labbra con la matita, regalando un “effetto filler” favoloso.

Questa tecnica infatti si realizza con toni nude o rosati poiché il suo scopo è quello di donare una sorta di “continuità” con l’incarnato, donando un senso di pienezza alle labbra.

Per realizzarlo fai così: parti dalla parte superiore della bocca, tracciando con la matita una linea che esca fuori dal contorno di qualche millimetro. Cerca in questa fase di non cancellare la forma a V del tuo arco di cupido. Al contrario: sottolineala.

Poi parti dagli angoli esterni, tracciando le linee dritte sino ad arrivare al centro. Ricordati anche in questo caso di sbordare qualche millimetro. Termina il trucco labbra applicando un gloss oppure un rossetto nude.

Come scegliere la matita per le labbra giusta per te

Il nude è il colore perfetto per iniziare a sperimentare il make up labbra, ma su Amazon si possono trovare tantissimi altri colori favolosi. Come scegliere quello giusto?

Punta sul color cappuccino se hai una carnagione scura e vorresti alleggerire una bocca particolarmente carnosa, mentre l’arancio è il colore giusto per dare volume alle labbra sottili.

Questa nuance sta benissimo alle bionde e alle castane, ma soprattutto ha chi ha gli occhi verdi.

Il rosa è perfetto per chi desidera un look fresco e vivace, e ha un colorito chiaro oppure medio. Mentre la matita rossa è obbligatoria se desideri sfoggiare il rossetto red senza sbavature, realizzando un’applicazione a regola d’arte e dando volume alle labbra.

