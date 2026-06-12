La spazzola asciugacapelli della Revlon è ideale per chi vuole dare volume ai capelli con una sola passata e creare uno styling all’altezza di quello del salone

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La spazzola asciugacapelli della Revlon dona volume alla chioma senza rovinarla

Anche a casa possiamo ottenere una piega perfetta e voluminosa proprio come quella di un salone. Non stiamo esagerando tutto questo è possibile usando i tool adatti. L’asciugacapelli, non è l’unico strumento per realizzare lo styling ci sono apparecchi mirati per regalarti quello che desideri e occupano anche poco spazio. Non ci credi? E se ti dicessimo che esiste una spazzola che non solo pettina i capelli ma li asciuga anche? A regalarci l’apparecchio che cambierà il nostro modo di asciugarci i capelli è Revlon, uno dei brand che da sempre si occupa della bellezza della nostra chioma.

Trai tool che in poco tempo hanno scalato la vetta dei preferiti c’è la spazzola asciugacapelli One-Step che ha l’aspetto di una comune spazzola, ma una volta entrata in azione donerà un volume extra alla chioma senza seccare i capelli, ma lasciandoli morbidi e setosi. Un tool due in uno che è conveniente da ogni punto di vista perché non solo risparmierai sul costo della piega in salone, ma anche sul prezzo della spazzola che per alcune ore è in offerta. Praticamente una spazzola tutta da scoprire.

Offerta Revlon One-Step La spazzola asciugacapelli con rivestimento in titanio

La spazzola con rivestimento in titanio

La spazzola One-Step in poco tempo ha conquistato tutte le appassionate di uno styling impeccabile, tanto che Revlon ha voluto rinnovare il tool dando vita a un rivestimento che è pensato per assicurarti una piega duratura. Il nuovo device, infatti ha un rivestimento in titanio, questo vuol dire che l’aria calda che esce dei piccoli fiorellini presenti sulla spazzola viene distribuita in modo uniforme e più rapidamente.

In questo modo con un unico strumento avrai una chioma molto più voluminosa alle radici e un liscio perfetto o morbide onde alle punte, tutto senza rovinare i capelli. La distribuzione del calore e la rapidità dell’asciugatura ridurranno notevolmente i danni causati dalle alte temperature senza sacrificare il risultato perché la piega rimarrà impeccabile per diversi giorni.

Offerta Revlon One-Step La spazzola asciugacapelli con rivestimento in titanio

Con la tecnologia ionica avrai risultati da salone

Revlon da sempre si prende cura dei capelli e lo ha voluto fare anche con la spazzola One-Step. Il device è sicuro sulla chioma non solo grazie al rivestimento in titanio, ma anche alla tecnologia ionica avanzata. Cosa vuol dire? Che gli ioni negativi emessi dalla spazzola riducono l’eccesso d’acqua velocemente così da diminuire i tempi della piega e anche l’effetto crespo. Piega dopo piega, i tuoi capelli appariranno sempre morbidi, idratati e lucenti.

Uno styling sempre diverso e capelli sani

Ognuna di noi ama cambiare lo styling dei capelli in base alle occasioni e con la spazzola One-Step di Revlon diventerà semplicissimo persino per le meno esperte. Il segreto sta nel design ovale della spazzola che con un unico gesto riesce a dare volume e a lisciare perfettamente i capelli oppure a creare una piega messy.

A rendere ancora più semplice l’asciugatura c’è la possibilità di scegliere tra 2 velocità e 3 impostazioni di calore più una extra. L’impostazione cool termina l’asciugatura e fissa la piega, esattamente come succede nei saloni professionali. Poi se aggiungi che la spazzola è dotata di setole in nylon e cinghiale districanti, potrai usarla tutte le volte che vorrai senza correre il rischio di spezzare i capelli che rimarranno forti e sani.

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