Ascolti tv del 7 luglio, Stefano De Martino si gioca il tutto per tutto

Stefano De Martino torna in tv e sfrutta la scia dei Mondiali per battere Gerry Scotti che ha avuto una batosta: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino e Martina ad "Affari Tuoi"

Su Rai 1 sono scese in campo per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 Svizzera e Colombia. Anche se l’Italia è assente il calcio è protagonista del piccolo schermo e catalizza l’attenzione dei telespettatori.

Mediaset cerca di contrastare il colabrodo dello share senza sprecare gli show di punta. Così, ha trasmesso su Canale 5 il film Memories e su Italia 1 E alla fine arriva Polly. Mentre su Rete 4 Roberto Giacobbo è andato in onda con le grande domande di Freedom.

Su Rai 2 abbiamo visto Storie al bivio di Sera e su Rai 3 Che ci faccio qui. La7 ha trasmesso The Peacemaker con Nicole Kidman.

Nell’access prime time è tornato Stefano De Martino con Affari Tuoi Mundial su Rai 1. Il nuovo direttore artistico di Sanremo ha cercato di sfruttare l’attesa dei Mondiali per battere negli ascolti Gerry Scotti che lunedì 6 luglio ha preso una batosta.

La partita Svizzera-Colombia domina la Prima Serata

I Mondiali 2026 continuano a tener botta su Rai 1. La partita Svizzera-Colombia è seguita da 4.032.000 telespettatori, pari al 36% di share e con picchi oltre il 50%: 4.831.000 col 31.7% di share nel primo tempo, 3.935.000 col 36.2% nel secondo tempo, passando ai supplementari con 3.239.000 e il 43.9% di share e ai rigori che raggiungono 3.399.000 telespettatori col 54.2% di share.

Memories in onda su Canale 5 conquista 1.614.000 telespettatori col 13% di share, mentre su Rai 2 Storie al Bivio di Sera ne totalizza 373.000 col 3%. Su Italia 1 il grande classico …e alla fine arriva Polly è visto da 606.000 spettatori col 4.1% di share, su Rai 3 va in onda Che Ci Faccio Qui ed è visto da 946.000 spettatori (6.5%), mentre su Rete 4 Le Grandi Domande di Freedom totalizza 418.000 spettatori (3.2%).

Peacemaker su La7 è seguio da 518.000 spettatori (3.7%), su Tv8 va in onda Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo per la gioia di 203.000 spettatori (1.4%), mente Nove Comedy Club sul NOVE è seguito da 444.000 spettatori (3.1%).

Access Prime Time, De Martino ci riprova con Affari Tuoi

Nella sua programmazione ballerina – causa Mondiali -, Stefano De Martino non demorde e ci riprova con il suo Affari Tuoi Mundial (nome modificato per l’occasione), totalizzando 3.372.000 spettatori col 21.2% di share. Un ottimo risultato, ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 stavolta ha la meglio: 4.076.000 spettatori pari al 25.4% di share.

Il TG2 Post di Rai 2 è visto da 482.000 telespettatori (3%), su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine da 886.000 spettatori (5.6%), mentre su Rai 3 va in onda Un Posto al Sole e appassiona 1.377.000 spettatori (8.6%). Su Rete 4 torna il talk 4 di Sera News con 711.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 630.000 spettatori (3.9%) nella seconda, su La7 In Onda è seguito da 1.182.000 spettatori (7.4%), su Tv8 va in onda Foodish ed è seguito da 339.000 spettatori (2.1%).

Infine, Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul NOVE è visto da 381.000 spettatori con il 2.4% di share e Casa a Prima Vista su Real Time da 468.000 spettatori col 3% di share.

Pino Insegno ancora “re” del Preserale

Pino Insegno continua a dominare la fascia Preserale con Reazione a Catena su Rai 1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.171.000 spettatori col 22.8% di share e Reazione a Catena colleziona 3.097.000 spettatori pari al 25.9% di share. E su Canale 5? L’inossidabile coppia Bonolis-Laurenti diverte il pubblico con Avanti il Primo (1.107.000 spettatori col 13.3% di share) e Avanti un Altro (1.523.000 spettatori col 14.4% di share), ma resta dietro alla concorrenza.

Italia Chiama America su Rai 2 è visto da 477.000 spettatori (5.1%), seguito da Blue Bloods con 445.000 spettatori (3.4%), mentre su Italia 1 vanno in onda Studio Aperto Mag (283.000 spettatori col 2.9%) e Hawaii Five-0 (530.000 spettatori col 4%). Su Rai3 le news dei TGR sono seguite da 1.847.000 spettatori (15.2%), poi Blob è visto da 653.000 spettatori col 4.7% di share e Via dei Matti n°0 (la replica) totalizza 699.000 spettatori col 4.7% di share.

Immancabile La Promessa su Rete 4, che appassiona 692.000 spettatori col 5.2% di share, mentre su La7 va in onda Grantchester ed è seguito da92.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 91.000 spettatori (0.9%) nel secondo. Infine, 4 Ristoranti su TV8 conquista 263.000 spettatori (2.2%) e sul Nove, dopo Little Big Italy (236.000, 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è seguito da 409.000 spettatori (3.1%).