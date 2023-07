Carolina di Monaco, camicia bianca e caschetto grigio: il fascino degli ultra 60

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Carolina di Monaco per la precisione ha 66 anni, 67 il prossimo gennaio, ma resta una delle donne più affascinanti del mondo. Persino sua figlia Charlotte Casiraghi, che da lei ha ereditato la sfolgorante bellezza, non riesce ad eguagliare il suo charme. A Carolina bastano una semplice camicia bianca e il caschetto grigio effetto spettinato per catalizzare su di sé l’attenzione di tutti. Il suo segreto? Essere naturale e prendersi cura di sé con i giusti prodotti.

Come per esempio il miracoloso trattamento ristrutturante per capelli che li rende sani rinforzandoli e idratandoli. Ed è comunque adatto a tutti i tipi di chioma. E si può acquistare online scontato.

Così come lo shampoo di qualità per i capelli bianchi che non li fa ingiallire e li rende morbidi e che è acquistabile online scontato. Sono diversi i brand che puntano su ingredienti non aggressivi che puntano sul benessere della chioma rinvigorendola, anche quando si sono superati gli anta. Ma procediamo con ordine.

Fonte: IPA

Carolina di Monaco, camicia bianca e gonna trasparente

Carolina di Monaco è stata la protagonista di quest’estate nel Principato. Ha partecipato a diversi appuntamenti ufficiali sia in compagnia di sua figlia Charlotte Casiraghi sia al fianco di suo fratello Alberto, prendendo il posto in questo caso di sua cognata Charlene di Monaco, In fondo, è noto che il Principe ricorra spesso al suo aiuto nel gestire gli impegni di Corte, fidandosi quasi più della sorella che della moglie. Anche perché Carolina è cresciuta a Palazzo e per lungo tempo, dopo la morte di sua madre Grace Kelly, ha affiancato suo padre Ranieri nel ruolo di “First Lady” del Principato.

Così, Carolina era con Alberto all’inaugurazione di della settima edizione di artmonte-carlo al Grimaldi Forum dove ha sfoggiato uno dei più bei look dell’estate. Carolina si è presentata indossando una semplice camicia bianca, il capo che tutte dovremmo avere nell’armadio perché risolve qualsiasi tipo di outfit e in qualsiasi stagione, e l’ha abbinata a una gonna svasata in pizzo bianco le cui trasparenze ha opportunamente velato. Il modello appartiene alla collezione resort 2023 di Chanel ed è un capo strepitoso che la Maison ha presentato sulle passerelle abbinandolo a una giacca di paillettes blu.

Carolina ha completato il look con un paio di slingback cup-toe in strass d’argento e punta nera, ovviamente di Chanel, e a una fantastica mini bag, la Sweet Charity Woodoo in avorio, di Louboutin.

Carolina di Monaco, total black e oro

Carolina di Monaco passa dal total white al total black con estrema facilità. E così qualche giorno prima l’abbiamo vista indossare un completo nero con pantaloni in chiffon morbidi alla proiezione del film Rainier III par lui meme al Grimaldi Forum, in occasione del centenario della nascita del Principe Ranieri.

Fonte: IPA

Per l’occasione si è riunita quasi tutta la famiglia Grimaldi. Mancavano però Charlene e Charlotte. Ma Carolina aveva al suo fianco l’altra figlia, Alexandra di Hannover, anche lei in total black. Ma ancora una volta la Principessa è risultata imbattibile in fatto di stile. Anche grazie alla scelta ricercata degli accessori che hanno reso unico il suo look: collana e bracciali in oro e sandali gioiello Chanel.

Carolina di Monaco, il caschetto grigio naturale

Altro tocco di classe sono i capelli. Dal 2020, ossia dalla pandemia, Carolina ha deciso di non tingersi più. Una scelta ardua perché si dice che il capello grigio invecchia. La sorella di Alberto ci insegna che non è così. Ma come tutte le cose belle, ci vuole impegno nel mantenerle. In questo caso, il giusto taglio e dei prodotti validi che mantengano sana e lucente la chioma. Ecco il suo segreto.

Fonte: IPA

Così, il caschetto minimal lungo fino alle spalle è diventato la pettinatura più sofisticata dell’estate e il grigio naturale ravvivato da mèches color vaniglia. Il grey hair look di Carolina è da copiare e per mantenere i capelli setosi e lucidi basta scegliere i prodotti giusti che li proteggono e idratano.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram