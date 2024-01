Carolina di Monaco, la vera “Regina” del Principato

Dopo la morte della madre Grace, Carolina è diventata la first lady di Monaco. Fino ad oggi nessuna è riuscita a metterla in ombra, nemmeno la cognata Charlene.

Fonte: Getty Images La Principessa Carolina

Apparentemente, la famiglia principesca di Monaco ha tutto: sfarzo, fama e prestigio. Il Principato sembra un luogo fatato e questa sensazione è amplificata dagli eventi, dai balli e dalle manifestazioni che ogni anno hanno luogo in questo piccolo Stato affacciato sul mar Mediterraneo. Una delle protagoniste, sulla scena monegasca da tanti anni, è la Principessa Carolina, che ha sempre vissuto la vita al massimo sia nei momenti positivi sia nelle tragedie.

Carolina nasce a Monaco il 23 gennaio 1957 ed è la primogenita di Ranieri III e dell’attrice americana Grace Kelly.

Nel 1958 nasce il fratello Alberto che le toglierà il titolo di “principessa ereditaria”, avuto soltanto nel suo primo anno di vita. Con occhi blu scuro e capelli castani, Carolina assomiglia molto a sua nonna, la stravagante Principessa Charlotte; ha anche il suo carattere capriccioso e indomabile.

La Principessa si laurea alla Sorbona

Secondo il sito ufficiale del Palazzo, dopo aver studiato in Inghilterra, Carolina torna in Francia dove, nel 1974, consegue il Baccalauréat francese con lode (equivalente della maturità italiana) e successivamente frequenta la Sorbona a Parigi, dove si laurea in filosofia e prosegue gli studi in psicologia e biologia. Parla francese, inglese e italiano e ha studiato anche tedesco e spagnolo.

Fonte: Getty Images

In famiglia tutti vogliono che Carolina trovi un marito, come racconta proprio lei: “Fin da quando ero piccola, tutti volevano che mi sposassi”. La Principessa sente la pressione e questo, insieme alla ribellione verso i genitori, la porta a scegliere il marito sbagliato a soli 21 anni.

La maledizione d’amore dei Grimaldi

I Grimaldi sono noti, non solo per governare il Principato di Monaco, ma anche per aver subito una grave maledizione. Secondo la leggenda, nel Medioevo, venne maledetta l’intera discendenza Grimaldi: “Nessuno troverà mai la felicità nel matrimonio”. Si tratta solo di una leggenda, ma guardando gli amori dei componenti della famiglia, potrebbe sembrare quasi realtà, almeno per quanto riguarda Carolina.

Il matrimonio sbagliato

Il primo matrimonio di Carolina è con il finanziere parigino Philippe Junot nel giugno 1978. Alla loro sontuosa cerimonia di nozze partecipano non solo teste coronate ma anche i divi di Hollywood come Ava Gardner, Frank Sinatra e Cary Grant. La coppia, che non ha avuto figli, divorzia due anni dopo e il Vaticano, molti anni più tardi, annulla il matrimonio.

Durante i due anni di matrimonio, i media seguono ogni loro mossa, ogni litigio, ogni spostamento; il giorno dopo tutto viene documentato nei giornali. Prima delle nozze, durante il periodo di fidanzamento, il rapporto non è visto di buon occhio a corte.

Fonte: Getty Images

“Cosa fai, Lizzie, quando sai che tua figlia sta andando incontro a un disastro e non puoi impedire che accada?”, Grace chiede alla sorella che risponde: “Lasci che si faccia male, Gracie. Non c’è altro modo. Allora devi solo essere lì a raccogliere i pezzi”.

Così è stato. Carolina si accorge subito che Philippe non è l’uomo giusto per lei e torna dai genitori. La Principessa scopre una serie di tradimenti da parte del marito. In un’intervista, Philippe incolpa tutti – dai media ai genitori di Carolina – per il loro divorzio. In pratica, tutti tranne se stesso che, invece, sembra essere la causa principale della fine dell’amore.

Il Principato perde la sua stella

Appena uscita dalla delusione amorosa, una grande disgrazia colpisce Casa Grimaldi: la Principessa Grace muore in un incidente d’auto. Nel 1982, infatti, Grace e la figlia minore Stéphanie hanno un grave incidente al quale Stéphanie sopravvive, ma Grace no. Il mondo piange un’icona reale, della moda e soprattutto del cinema. Ma Carolina, Stéphanie e Alberto piangono la loro madre.

Fonte: Getty Images

Da quel momento Carolina, che ha solo 25 anni, diventa la first lady di Monaco. Il padre Ranieri III vede in lei la figura femminile perfetta per sopperire alla grande mancanza di Grace.

La giovane Principessa assume la presidenza del Festival delle Arti, della Fondazione Principessa Grace e della Scuola di Danza. Nel 1985, annuncia ufficialmente la creazione dei “Ballets de Monte-Carlo”, realizzando così un desiderio caro alla madre. Insieme al padre, Carolina è presente a tutte le inaugurazioni e i ricevimenti ufficiali, ai “Printemps des Arts de Monte-Carlo”e ai premi letterari. Presiede anche l’Accademia di Musica della Fondazione Principe Ranieri III. Carolina accetta il nuovo ruolo e cerca di dare sempre il massimo: “Quello che dovevo fare veniva sempre prima di quello che volevo fare”, racconta in un’intervista.

L’amore della sua vita

Poco dopo, come un fulmine a ciel sereno, entra nella vita della Principessa quello che sarà l’uomo della sua vita: Stefano Casiraghi. L’incontro avviene in un locale, Stefano è l’erede di una famiglia di imprenditori del Nord Italia.

Fonte: Getty Images

Un anno dopo la perdita della madre, la fortuna di Carolina sembra volgere al meglio, ma l’incontro con la persona giusta avviene al momento sbagliato. In quel periodo Carolina frequenta il figlio di Ingrid Bergman, Robertino Rossellini, e Stefano è fidanzato con una ragazza italiana. In poco tempo però le relative relazioni si concludono e l’amore tra Stefano e Carolina trionfa.

Una dichiarazione a sorpresa arriva dal Palazzo quando viene annunciato il matrimonio tra i due. La principessa Carolina e Stefano Casiraghi si sposano con una cerimonia veloce e pochissimi invitati. In questa occasione la famiglia Grimaldi dichiara: “La felicità è finalmente tornata in una famiglia che recentemente ha avuto la sua parte di tragedie personali”.

Stefano Casiraghi è un uomo per bene, i media non riescono a trovare nulla in lui che non vada, né nel suo presente, né scavando nel suo passato. Finalmente Carolina trova la serenità, i due mettono su famiglia e tre figli nascono dal loro amore: Andrea, Charlotte e Pierre.

La tragedia che le spezza il cuore

Casiraghi ha, però, una grande passione che risulterà fatale: le corse in motoscafo. Il 3 ottobre 1990, la barca con la quale gareggia si ribalta e per Stefano Casiraghi non c’è scampo.

Fonte: Getty Images

A 33 anni Carolina diventa vedova, perdendo l’amore della sua vita con la quale ha costruito una bellissima famiglia. La Principessa decide di sparire da Monaco e dalla vita glamour del Principato e va a vivere con i suoi figli in un paesino francese della Provenza.

Quando viene fotografata, Carolina ha cambiato totalmente aspetto: si è rasata i capelli a zero. Poco dopo viene confermato che il taglio nasce da un problema di salute, ma il fratello, il Principe Alberto, rassicura tutti spiegando che il problema “è solo cutaneo” e “non è nulla di grave”.

La Principessa si innamora del Principe non troppo azzurro

Negli anni a seguire un altro scandalo ha come protagonista Carolina, che si innamora del Principe Ernst August di Hannover. Il Principe all’epoca è sposato con un’amica di Carolina e la coppia ha due figli. Nel 1997, le voci si trasformano in fatti: Ernst divorzia dalla moglie, che è stata al suo fianco 16 anni, per stare con Carolina.

Ironia della sorte: quando la Principessa Grace cercava un marito adatto alla figlia, il suo preferito era proprio il Principe Ernst August di Hannover, che riteneva fosse una “influenza stabilizzante”. Due decenni dopo, Carolina ed Ernst si sono messi insieme.

Fonte: Getty Images

Due anni dopo il divorzio di Ernst, il portavoce della famiglia Grimaldi annuncia che Carolina ed Ernst si sono sposati in segreto. A differenza dei precedenti mariti, Ernst è un nobile titolato. Questo fa diventare Carolina sua altezza reale la Principessa di Hannover. Sei mesi dopo le nozze, Carolina partorisce la figlia Alexandra. Negli anni successivi, nonostante Ernst sia un principe di fatto, non si rivelerà sempre un principe azzurro.

Ha un carattere irascibile, perde facilmente le staffe e ha un problema con l’alcol. Il 5 aprile 2005, il giorno prima della morte di Ranieri III, il genero viene ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del Princess Grace Hospital. Per quindici giorni il marito di Carolina, colpito da pancreatite acuta, rimane tra la vita e la morte.

Arriva Charlene a corte

Alberto succede al padre il 6 aprile 2005, rendendo ancora Carolina la first lady monegasca. Nel 2011, però, Alberto sposa Charlene Wittstock, che per un periodo prende il posto di Carolina a fianco del marito.

Intanto Carolina nel privato deve affrontare anche la questione con il marito Ernst che nel frattempo si guadagna le prime pagine dei giornali con delle “bravate” dovute al suo temperamento e alla sua condotta. Una volta ha chiamato i servizi di emergenza a casa sua e quando gli agenti sono arrivati per aiutarlo, Ernst, in stato di ebbrezza, li ha affrontati ed è finito dietro le sbarre. Carolina non può sopportare più tante umiliazioni e mancanze di rispetto, anche dal punto di vista sentimentale. Nel 2009, la Principessa torna a Monaco. Da allora, i due si sono separati ma non hanno mai divorziato.

Fonte: Getty Images

Ma c’è ancora un rapporto complicato che non è stato risolto: quello tra Carolina e i media. La Principessa ha sempre avuto un rapporto difficile con la stampa, soprattutto con i paparazzi, intraprendendo anche alcune battaglie legali. Non c’è da stupirsi che rilasci raramente interviste. Oggi cerca di far parlare il suo lavoro di beneficenza e il suo impegno per il Principato al posto dei gossip.

In occasione del suo 60° compleanno nel 2017, il fratello di Carolina, Alberto, dichiara al magazine People che la sorella è “una donna davvero notevole”, sottolineando la sua intelligenza e il suo buon senso. “Quello che ha fatto nel corso degli anni, aiutando Monaco in vari modi, dal punto di vista culturale e caritatevole, continua a farlo. Spesso è la prima persona a spendersi per il Principato” afferma orgoglioso il fratello.

Da sempre Regina di stile

In ogni occasione è sempre elegante e perfetta, Carolina considera il direttore creativo di Chanel, Karl Lagerfeld, come uno dei suoi più cari amici – un’amicizia pluriennale durata fino alla morte del designer nel 2019 – e sceglie gli abiti di alta moda dello stilista per molti impegni pubblici. La Principessa è stata inserita nella International Best Dressed Hall of Fame di Vanity Fair per il suo stile che “resiste alla prova del tempo”.

Oggi la Principessa ama dividere il suo tempo tra Principato e famiglia, dando la priorità a quest’ultima, essendo, adesso anche nonna: ha 7 nipoti dai tre figli maggiori. “È un’ottima madre e probabilmente una nonna ancora migliore, se possibile”, ha detto Alberto nell’intervista a People. “Ha davvero cresciuto bene i suoi figli. Senza un padre per molti anni, questo è importante. Sono incredibilmente orgoglioso dei suoi figli e il fatto che siano diventati come sono è grazie a lei”.

Fonte: Getty Images

Per quanto riguarda le questioni di cuore, Carolina non è l’unica Grimaldi ad avere problemi con l’amore. La sorella Stéphanie non è stata tanto più fortunata e Alberto ogni giorno deve far fronte alle voci sul suo matrimonio in crisi, sui suoi figli segreti e sulla moglie infelice. Mentre Charlene entra ed esce dalla scena pubblica, Monaco ha ancora bisogno di Carolina. E lei, nonostante ami la sua privacy, non si sottrae ed è sempre una certezza per il suo Principato.