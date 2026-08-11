“Olio e mezza cipolla”, il segreto di bellezza di Arisa per capelli sani

Arisa svela il rimedio di famiglia per i capelli: mamma Assunta usa olio d'oliva e cipolla rossa di Tropea. E lei assicura che funziona davvero

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Arisa

Se pensate che per avere capelli splendidi serva utilizzare maschere costosissime, sieri di ultima generazione e trattamenti da salone, dopo aver scoperto il segreto beauty di Arisa potreste cambiare idea. Per prendersi cura dei capelli, infatti, la cantante rispolvera uno di quei vecchi rimedi della nonna che si tramandano in famiglia e che, almeno a giudicare dalle sue parole, meriterebbero una possibilità. A dirigere l’insolita seduta di bellezza è mamma Assunta, protagonista insieme ad Arisa di un divertente video pubblicato sui social.

La cantante ha infatti deciso di mostrare ai follower un lato decisamente più casalingo della sua beauty routine: niente filtri o preparazioni sofisticate, ma olio d’oliva, uno spazzolino da denti e mezza cipolla rossa di Tropea. Una combinazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione del web.

Arisa, il curioso trattamento per i capelli arriva da mamma Assunta

Arisa da sempre conquista i suoi fan non solo con la sua meravigliosa voce, ma anche con quella spontaneità genuina che ormai è diventato un suo irresistibile marchio di fabbrica. E questa volta la cantante ha sorpreso tutti mostrando, in un video pubblicato sui social, un curioso rimedio casalingo per la cura del cuoio capelluto e dei capelli: nel video la cantante si lascia coccolare dalla mamma, affidandole completamente la sua chioma. Una scena tenera e allo stesso tempo esilarante, soprattutto considerando gli “strumenti del mestiere” scelti per l’occasione.

Il procedimento mostrato da Arisa è semplicissimo: mamma Assunta immerge prima le setole di uno spazzolino da denti in un bicchierino contenente olio d’oliva e poi lo utilizza per distribuire il prodotto direttamente sul cuoio capelluto. Una volta applicato l’olio arriva però il momento che ha maggiormente incuriosito i follower: quello della cipolla.

Assunta prende mezza cipolla rossa di Tropea e la passa direttamente sulla testa della figlia, massaggiandola sulla cute. Secondo il rimedio di famiglia, il trattamento sarebbe utilizzato per stimolare il cuoio capelluto e aiutare i capelli soprattutto nei periodi in cui appaiono più fragili o tendono a cadere maggiormente, come spesso accade in estate complice l’esposizione a sole, cloro e salsedine.

Una beauty routine decisamente poco glamour, soprattutto per quanto riguarda il profumo, ma Arisa sembra esserne una convinta sostenitrice.

“Provare per credere”: Arisa invita i follower a non giudicare

A rendere irresistibile il video pubblicato da Arisa è soprattutto la spontaneità della cantante, che non perde occasione per scherzare mentre mamma Assunta si occupa dei suoi capelli. “Trattamento di bellezza per i capelli. Adesso che siete in vacanza approfittatene”, racconta Arisa, mostrando poi l’ingrediente protagonista del suo rituale: “Fai vedere mamma: mezza cipolla. Provare per credere”.

E conoscendo il rapporto di Arisa con i social, non stupisce affatto che abbia deciso di condividere un momento così genuino: negli anni infatti la cantante ha abituato il pubblico a mostrarsi senza troppi filtri, alternando immagini più sensuali e sofisticate a momenti decisamente più quotidiani, senza pensare troppo alle critiche che ogni tanto inevitabilmente le arrivano.

L’olio d’oliva, del resto, è un ingrediente tradizionalmente utilizzato anche nella cura cosmetica dei capelli per il suo effetto emolliente, mentre la cipolla è invece diventata negli ultimi anni protagonista di diversi rimedi fai-da-te dedicati alla chioma per via dell’alta quantità di zolfo, che rinforza la fibra e stimola la cheratina, e di quercetina, un flavonoide antiossidante che riduce le infiammazioni e migliora il flusso sanguigno locale.

Arisa, intanto, anticipa eventuali commenti scettici con un semplice invito: provare prima di criticare. Che la cipolla diventi il nuovo ingrediente beauty dell’estate è ancora tutto da vedere, ma di certo mamma Assunta si è già guadagnata il titolo di beauty guru più inaspettata delle vacanze di Arisa.