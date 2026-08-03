Beautiful, le anticipazioni del 3 agosto 2026: intimità inattesa tra Ridge e Taylor

Taylor confessa tutto a Steffy e tra lei e Ridge rinasce qualcosa: trama di Beautiful del 3 agosto

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Taylor confessa tutto a Steffy e tra lei e Ridge rinasce qualcosa. Ecco le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 3 agosto 2026

Taylor confessa a Steffy di aver creduto di essere affetta da insufficienza cardiaca. Convinta che sarebbe morta, era tornata a Los Angeles per trascorrere i suoi ultimi giorni vicino alla famiglia. In seguito, però, la dottoressa Grace Buckingham ha scoperto che non si trattava di insufficienza cardiaca, bensì della cosiddetta “sindrome del cuore spezzato”, una condizione legata a un forte trauma emotivo. Taylor ammette di essersi sentita fragile e segnata dal passato, soprattutto a causa del dolore mai superato per la perdita di Phoebe. Ridge è stato molto presente e protettivo nei confronti di Taylor: la ha convinta a farsi curare e a partecipare con lui a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra. Durante questa esperienza, i due hanno condiviso il rituale chiamato “Yab-Yum”, una posizione meditativa molto intima.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 2 all’8 agosto.