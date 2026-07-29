Beautiful, le anticipazioni del 29 luglio 2026: Brooke teme di perdere Ridge

Brooke ha paura di perdere Ridge, ora che Taylor è tornata e ha sempre più bisogno di lui: trama di "Beautiful" del 29 luglio

Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Ridge e Brooke

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 29 luglio 2026

Brooke è sempre più preoccupata dalla quantità di tempo che Ridge trascorre con Taylor e a Eric confessa di trovare Taylor particolarmente bisognosa di affetto, temendo che stia cercando di riavvicinarsi a Ridge, nonostante la promessa di non farlo. Eric cerca di rassicurarla, ricordandole che Ridge ha scelto lei e che Taylor fa semplicemente parte della famiglia. Nel frattempo, Taylor continua a nascondere a quasi tutti la sua sindrome del cuore spezzato; solo Ridge e Li conoscono la verità. Per aiutarla, Ridge organizza un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale. Sebbene inizialmente scettica, Taylor accetta di partecipare alla sessione per rispetto e fiducia verso Ridge. Shandra spiega che il trauma emotivo può bloccare l’energia del corpo e propone tecniche di meditazione, respirazione e guarigione spirituale.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.