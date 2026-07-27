Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 26 luglio al 1 agosto 2026

Ufficio Stampa Mediaset Hope e Brooke, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 26 luglio al 1 agosto ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana si apre con un clima di apprensione attorno a Taylor: la donna nasconde a quasi tutti una diagnosi delicata, la cosiddetta “sindrome del cuore spezzato”, e questo stato di fragilità emotiva condiziona i rapporti in famiglia. Ridge si mostra protettivo e vicino a Taylor, tanto da organizzare anche un incontro con una guaritrice, Shandra, per aiutarla con tecniche energetiche e di meditazione; solo Ridge e Li conoscono la verità sulla sua condizione. Brooke teme che il tempo che Ridge dedica a Taylor rischi di riaprire ferite e mette in guardia la propria stabilità sentimentale, ma Eric la invita a non drammatizzare e la rassicura sul profondo legame che la unisce a Ridge. Steffy, divisa tra la volontà di non intromettersi e la preoccupazione per la madre, insiste con il padre per avere risposte, mentre cerca di mediare tra le parti per il bene della famiglia. Sul fronte sentimentale, Liam si lascia andare ai rimpianti e propone a Hope di concedere una nuova possibilità alla loro storia; Hope ascolta con sorpresa e dubbio, temendo di ripetere vecchi dolori. Infine, in ambito lavorativo e personale, nasce un segreto fra Hope e Carter: un bacio che entrambi decidono di tenere nascosto, con Steffy che avverte Hope del rischio di compromettere i rapporti professionali.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

La salute nascosta di Taylor: la diagnosi della “sindrome del cuore spezzato” pesa sulle dinamiche familiari, con Ridge che cerca soluzioni e pochi intimi a conoscenza della verità, come Li.

Rischio di riavvicinamento familiare: il tempo che Ridge trascorre con Taylor suscita preoccupazione in Brooke e alimenta tensioni tra i membri delle due famiglie Forrester e Logan.

Interventi alternativi per il benessere: la presenza di Shandra, una guaritrice specializzata in chakra, introduce pratiche di meditazione e respirazione come tentativo di aiuto per Taylor, con Ridge impegnato nel sostenerla.

Riflessioni sui legami passati: Liam mette in discussione scelte e rimpianti e propone a Hope di dare una nuova chance alla loro storia, riaprendo il tema del perdono e della paura di soffrire di nuovo.

Segreti che possono complicare il lavoro: il bacio tra Hope e Carter viene tenuto nascosto, e Steffy avverte delle possibili ricadute che una relazione segreta potrebbe avere sul piano professionale e personale.

Steffy come collante e voce di ragione: tra preoccupazioni per la madre e consigli a Hope, Steffy si ritrova a fare da punto di equilibrio dentro la famiglia, tentando di limitare ingerenze e incomprensioni.