Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 2 all’8 agosto 2026

Ufficio stampa Mediaset Steffy e Liam, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 2 al 8 agosto ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nelle puntate trasmesse tra il 26 luglio e l’1 agosto si sono delineati filoni che ora segnano la partenza della nuova settimana. Al centro c’è la crescente preoccupazione per Taylor, che nasconde una diagnosi di sindrome del cuore spezzato e affronta terapie alternative con la guaritrice Shandra su iniziativa di Ridge; la verità è nota praticamente solo a Ridge e a Li, mentre Steffy sospetta che la madre le stia nascondendo qualcosa. La vicinanza tra Ridge e Taylor mette in allarme Brooke e provoca confusione in famiglia, nonostante i tentativi di Eric di rassicurarla. Parallelamente, Liam mette a nudo i suoi rimpianti e propone a Hope di dare una nuova possibilità al loro rapporto, mentre Hope vive anche un momento di forte intimità con Carter: i due si baciano e scelgono di mantenere il segreto per tutelare gli equilibri lavorativi. Steffy osserva con apprensione e ammonisce Hope sui rischi per la sua carriera e per i rapporti in azienda.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La salute di Taylor al centro delle attenzioni: la diagnosi di sindrome del cuore spezzato spinge Ridge, Steffy e Li a prendere decisioni per proteggere Taylor e capire come supportarla emotivamente e fisicamente.

• Il triangolo affettivo Ridge-Taylor-Brooke si complica: la crescente intimità tra Ridge e Taylor alimenta sospetti e tensioni tra Ridge e Brooke, mentre Eric prova a mediare per mantenere la pace familiare.

• Possibile riavvicinamento tra Liam e Hope: la proposta di Liam mette Hope davanti a un bivio emotivo, con la coppia chiamata a rivedere il passato e a decidere se riprovare a ricostruire il loro rapporto.

• Il segreto tra Hope e Carter rischia di esplodere: il bacio e l’accordo sul riserbo potrebbero avere ricadute professionali e personali, con Steffy pronta a intervenire per tutelare gli equilibri in azienda.

• Steffy tra sospetti e protezione familiare: preoccupata per la madre e per i rapporti con Ridge, Steffy potrebbe intensificare le sue indagini e le sue pressioni per scoprire la verità e salvaguardare la famiglia.