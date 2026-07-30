Beautiful, le anticipazioni del 31 luglio 2026: un bacio cambia tutti gli equilibri

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope e Carter mantengono il bacio segreto, il rapporto tra Ridge e Taylor preoccupa Brooke. Ecco le anticipazioni di venerdì 31 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 31 luglio 2026

Hope e Carter si baciano, ironizzando su come entrambi non volessero avere relazioni in ambito di lavoro e decidono di mantenere la cosa segreta. Steffy entra all’improvviso e nota il loro nervosismo, ma pensa che sia dovuto all’ennesimo tentativo di Hope di spingere la promozione della sua linea. La conversazione si sposta sul fatto che Ridge e Taylor stanno passando molto tempo insieme e su quanto questo possa preoccupare Brooke. Carter dice che è normale che Ridge e Taylor stiano recuperando il tempo perduto e che Brooke è consapevole del fatto che Ridge ha due famiglie che meritano uguale rispetto. Carter sottolinea anche l’importanza della comunicazione e della collaborazione nei rapporti personali come sul lavoro. Rimaste sole, Steffy consiglia a Hope di non mettere a rischio il suo rapporto professionale con Carter.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.