Beautiful, le anticipazioni dell’1 agosto 2026: dubbi e tensioni dopo l’atteso bacio

Hope e Carter cedono all'attrazione e si scambiano un bacio, Ridge e Taylor trascorrono molto tempo insieme: trama di Beautiful dell'1 agosto

Ufficio stampa Mediaset Hope e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope e Carter cedono all’attrazione e si scambiano un bacio, Ridge e Taylor trascorrono molto tempo insieme. Ecco le anticipazioni di sabato 1 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 1 agosto 2026

Nella seconda parte dell’episodio in onda sabato 1 agosto, Hope e Carter cedono all’attrazione e si scambiano un bacio, decidendo però di mantenere la cosa riservata per non compromettere i rapporti professionali. L’arrivo improvviso di Steffy mette in evidenza l’imbarazzo della coppia: Steffy interpreta la scena come un tentativo di Hope di spingere la promozione della sua linea e resta sulle sue, senza conoscere il vero motivo del nervosismo.

La conversazione si sposta poi su Ridge e Taylor: i due stanno trascorrendo molto tempo insieme e questo suscita la preoccupazione di Brooke, che teme un riavvicinamento. Carter osserva invece che Ridge sta cercando di recuperare rapporti e attenzioni con entrambe le sue famiglie e sottolinea l’importanza della comunicazione per evitare fraintendimenti. Prima di concludere, Steffy consiglia a Hope di non mettere a rischio il suo rapporto professionale con Carter, lasciando aperti dubbi e tensioni per i prossimi sviluppi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.