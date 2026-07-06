Mette-Marit di Norvegia si mostra per la prima volta dopo il trapianto per tifare Norvegia

IPA Mette-Marit di Norvegia

Il calcio, a volte, riesce a unire un intero Paese attorno a una bandiera e anche nei momenti personali più delicati. Lo sa bene la Famiglia Reale norvegese, che ha vissuto una notte di pura euforia grazie alla storica impresa della Nazionale trascinata da un incredibile Holland ai Mondiali del 2026 contro il Brasile. Ma per i sudditi, la notizia più bella è stata un’altra: la prima apparizione pubblica della Principessa ereditaria Mette-Marit dopo il delicato trapianto a cui si è sottoposta di recente.

Mette-Marit, il tifo dal Palazzo e un messaggio di speranza

La Principessa ereditaria non ha occupato tribune d’onore e non ha compiuto lunghi viaggi oltreoceano, perché ancora in fase di convalescenza, ma si è fatta vedere in un caloroso momento domestico che ha commosso tutti. Mette-Marit è stata immortalata insieme al marito, il Principe Haakon, direttamente all’interno delle mura del Palazzo Reale. Bardati con sciarpe e bandiere d’ordinanza, i due hanno esultato per il clamoroso successo calcistico. Lo scatto, rimbalzato immediatamente sul profilo Instagram ufficiale della Casa Reale, è diventato in pochi minuti il simbolo di un doppio traguardo: la vittoria sul campo e l’immagine di una Principessa che, seppur provata, si mostra sorridente e in netta ripresa.

Poco dopo, la coppia è stata vista anche affacciata a una delle grandi finestre della residenza Reale. Uno sguardo catturato dai fotografi che mostrava i principi intenti a osservare i caroselli e la festa esplosa nelle strade sottostanti, tra cori ed effetti pirotecnici, a testimonianza di una serata che la Norvegia difficilmente dimenticherà.

Una famiglia divisa tra Oslo e gli Stati Uniti

La febbre mondiale ha contagiato proprio tutti i membri della dinastia, che si sono divisi i compiti per seguire il match a seconda delle possibilità. Se il Re Harald e la Regina Sonja hanno fatto sentire il loro supporto con tanto di bandierine sventolate dalla residenza estiva di Mågerø, i figli di Mette-Marit e Haakon sono volati direttamente negli Stati Uniti per godersi lo spettacolo dal vivo. Un’impresa non da poco, quella della Norvegia, che ha eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti al termine di una partita incredibile in cui a farla da padrone è stato un monumentale Holland. Le previsioni della vigilia non li davano assolutamente per sconfitti, vista la condizione fisica della Seleção di quest’anno, che ha dovuto cedere il passo a una Nazionale in totale stato di grazia.

La Principessa Ingrid Alexandra e il Principe Sverre Magnus hanno seguito la partita dagli spalti del New Jersey, scendendo poi addirittura negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra. I giovani Reali hanno immortalato il “miracolo” sportivo posando anche per alcuni scatti d’eccezione insieme a due mostri sacri del calcio mondiale e leggende della nazionale verdeoro, Ronaldo e Ronaldinho. Un entusiasmo di famiglia che è servito a dare la spinta giusta ai giocatori in campo e, soprattutto, a regalare un momento di totale spensieratezza alla principessa Mette-Marit in questo percorso di rinascita, segnato anche dalla condanna definitiva del figlio Marius a 4 anni di carcere con la gravissima accusa di stupro.