Re Carlo, anche un altro dei suoi nipoti rinuncia al titolo reale

Il figlio di Edoardo e Sophie sceglie l’università e si allontana da Palazzo: l’annuncio di Buckingham Palace chiarisce il nodo del titolo reale

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Re Carlo

Per il nipote di Re Carlo, James, Conte di Wessex e figlio del Principe Edoardo e di Sophie, il futuro sembra correre sempre più veloce ma anche sempre più lontano dagli impegni ufficiali della monarchia. Il giovane, esponente della nuova generazione della famiglia reale sotto il regno dello zio, ha appena tagliato un importante traguardo tra i banchi di scuola e si prepara a varcare le porte dell’università.

A far alzare più di un sopracciglio è però la comunicazione diffusa da Buckingham Palace che, in linea con le scelte più recenti della Corona, non fa alcun riferimento al trattamento di Sua Altezza Reale. Il ragazzo infatti non sembra intenzionato a usare un titolo così formale.

Il nipote di Re Carlo sceglie l’università

Re Carlo può comunque essere orgoglioso di suo nipote. James ha infatti ottenuto i risultati necessari agli esami A-level e, dall’autunno, frequenterà la Royal Agricultural University di Cirencester, nel Gloucestershire. Il diciottenne studierà Rural Land & Property Management, un corso dedicato alla gestione delle proprietà e dei terreni rurali.

“Il Conte di Wessex frequenterà la Royal Agricultural University per studiare Gestione delle proprietà rurali. Inizierà subito, senza prendersi un anno sabbatico”, ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace.

James sarà il primo componente della Famiglia Reale a iscriversi in questo ateneo, anche se tra gli ex studenti figurano diversi nomi legati alle corti europee. Una scelta coerente anche con l’esperienza vissuta durante l’estate a Sandringham, una delle residenze di Re Carlo.

Il ragazzo ha lavorato nella tenuta come bracciante agricolo, guidando trattori e occupandosi delle normali attività quotidiane. Una presenza che avrebbe sorpreso alcuni dipendenti, abituati a incontrarlo soprattutto durante le celebrazioni natalizie e pasquali. “Potrà anche essere il nipote del Re, ma è felice di sporcarsi le mani e darsi da fare”, ha raccontato un lavoratore.

James rinuncia al titolo di Altezza Reale?

La formula utilizzata da Palazzo non equivale a una rinuncia ufficiale, ma lascia comunque intendere una direzione piuttosto chiara. In quanto nipote della Regina Elisabetta per linea maschile, James avrebbe infatti diritto al trattamento di Sua Altezza Reale. I suoi genitori, però, il Principe Edoardo e Sophie di Edimburgo, hanno scelto di lasciare ai figli la libertà di decidere una volta raggiunta la maggiore età.

Una scelta che sembra essere stata seguita anche dalla sorella maggiore, Lady Louise. In occasione della laurea all’Università di St Andrews, la ventiduenne è stata infatti presentata semplicemente come Louise Mountbatten-Windsor, senza alcun ricorso al trattamento reale.

Del resto, Sophie aveva già anticipato questo possibile scenario nel 2020. “Cerchiamo di crescerli facendo capire loro che molto probabilmente dovranno lavorare per vivere”, aveva spiegato al Sunday Times, sottolineando come la decisione di utilizzare o meno il titolo spettasse ai figli, pur ritenendola “altamente improbabile”.

Una nuova generazione lontana dagli incarichi reali

La scelta di James si inserirebbe in una tendenza ormai evidente tra i discendenti di Elisabetta II. Zara Tindall e Peter Phillips, figli della Principessa Anna, sono cresciuti senza titoli e hanno costruito percorsi professionali indipendenti. Beatrice ed Eugenia, pur essendo principesse, non svolgono incarichi reali a tempo pieno.

Tra gli otto nipoti della defunta Sovrana, soltanto il Principe William ricopre oggi un ruolo istituzionale stabile. Per James, invece, il futuro sembra avere il volto più concreto dei terreni, delle aziende agricole e della gestione immobiliare. Meno cerimonie, dunque, e più vita fuori dai cancelli di Palazzo.