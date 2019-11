Bonolis, le nozze romantiche della figlia Martina: la foto più bella è di Sonia Bruganelli

editato in: da

Martina Bonolis si è sposata. La figlia del noto conduttore Paolo è convolata a nozze a New York. Ad annunciarlo è stata Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, che su Instagram ha postato uno scatto dolcissimo che ritrae il papà e la sposa che si scambiano un tenero bacio.

“The father of the bride”, ossia “Il padre della sposa”, ha commentato l’ex modella. Sonia è sposata con Paolo dal 2002 e la coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il presentatore ha anche altri due figli, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller, con cui è stato sposato dal 1983 al 1988. Stefano e Silvia vivono da anni negli Stati Uniti, ma questo non gli ha impedito di avere un ottimo legame con il papà.

Stefano qualche settimana fa si è sposato con Candice Hansen, americana di Houston, mentre novembre è stato il mese di Martina, la più riservata fra gli eredi di Bonolis. La ragazza ha seguito la strada di sua madre e si occupa di psicologia, ma anche di teatro. Bionda e molto bella, è sempre rimasta lontano dai riflettori ed è raro vederla nelle foto di Sonia Bruganelli su Instagram al contrario di Stefano, che spesso è in Italia per incontrare il famoso papà.

Martina si è sposata a New York con una cerimonia romantica poco fuori città a cui hanno preso parte i suoi affetti più cari. Per l’occasione la ragazza ha indossato un abito bianco con un’ampia gonna e una pelliccia per proteggere le spalle a causa delle basse temperature di questi giorni.

Una grande emozione per Paolo, che qualche settimana fa aveva annunciato le nozze della figlia a Verissimo. “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno – aveva confessato Bonolis a Silvia Toffanin -. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’, sennò facciamo filotto”.

Nel corso dell’intervista il presentatore aveva parlato anche di Martina: “Si occupa di aiutare nella crescita bambini che hanno avuto traumi e scrive per il teatro. Lei è un personaggio particolare”. Sonia Bruganelli aveva poi raccontato il legame con i figli di Bonolis. “Crescendo sono maturata – aveva detto – e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”.