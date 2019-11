Verissimo, Bonolis si commuove: la dedica alla Bruganelli e il ricordo di Frizzi

editato in: da

Questo è stato un pomeriggio ricco di emozioni, per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia, ospite a Verissimo, ha allietato il pubblico con qualche aneddoto sulla loro vita e soprattutto sulla loro meravigliosa famiglia allargata. E non sono mancate le lacrime, di felicità e di commozione.

Paolo Bonolis, in particolare, si è emozionato nel rivedere le immagini del matrimonio di suo figlio, il primogenito Stefano, nato dalla relazione con la psicologa americana Diane Zoeller. Solo qualche giorno fa, il ragazzo è convolato a nozze con la sua compagna Candice, nella splendida cornice di New York. Silvia Toffanin ci ha mostrato un breve spezzone in cui, durante il banchetto nuziale, il conduttore ha speso qualche dolcissima parola per suo figlio e per Sonia Bruganelli, sua moglie dal 2002.

“Voglio ringraziarla, perché dal momento in cui l’ho incontrata mi ha aiutato a costruire un ponte tra questi due mondi, queste due famiglie” – aveva detto davanti agli ospiti del matrimonio di Stefano, facendo riferimento alle difficoltà incontrate in passato nel tenere uniti i due emisferi della sua vita – da una parte i figli in America, dall’altra la famiglia che ha avuto con la Bruganelli. “Lei è stata fondamentale in questo rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che è adesso. È stata molto, molto importante la sua presenza, non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia, e le sarò sempre grato per questo”.

Poi, Bonolis ha dato una bella notizia: tra poco si sposerà anche la sua secondogenita Martina, anch’essa nata dal suo matrimonio con la Zoeller. E così, a novembre Paolo e Sonia dovranno volare di nuovo negli States, per un’altra emozionante cerimonia. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha avuto modo di commuoversi di nuovo, quando ha parlato del rapporto che ha avuto con i suoi genitori e delle grandi emozioni vissute nel corso della sua carriera. Come ad esempio l’incontro con Mike Bongiorno e quello, fortunatissimo, con il suo compare Luca Laurenti.

Ma anche dell’avventura al fianco di Fabrizio Frizzi, la cui scomparsa ha scosso tutto il mondo dello spettacolo: “Era una persona carinissima. […] Il grande dispiacere è dovuto al fatto che aveva appena costruito una famiglia alla quale teneva tantissimo, una moglie giovane e una bambina appena nata. È la parte più drammatica della dipartita di una persona”.

Infine, qualche istantanea sui sui figli Silvia, Davide e Adele, nati dall’amore tra Paolo e Sonia. Silvia, che è “luce allo stato puro”, del cui difficile percorso i suoi genitori hanno più volte parlato. Davide, “pigro, ma sveltissimo mentalmente”, come lo descrive il papà. E Adele, “curiosa e dalla memoria prodigiosa”.