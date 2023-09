Sonia Bruganelli spiazza tutti a “Verissimo”: “Io e Bonolis ci rinnamoreremo? Può darsi”

Sonia Bruganelli è tornata a Verissimo per parlare della recente separazione da Paolo Bonolis. Divisi da qualche mese in realtà i due continuano a trascorrere ancora molto tempo insieme. Una separazione serena, come l’ha definita la produttrice, che da quest’anno non farà più parte del cast del Grande Fratello, dove è stata pungente opinionista delle ultime edizioni.

Sonia Bruganelli a “Verissimo” parla della separazione da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati ma continuano ad essere una famiglia e per questo hanno letteralmente trascorso tutta l’estate insieme. “Continuiamo a crescere i nostri figli insieme, ci vogliamo ancora bene. Si continua a condividere del tempo insieme. Io non ho un nuovo compagno, lui non ha una nuova compagna, quindi è normale continuare a starci vicino, soprattutto per i figli”, ha raccontato a Silvia Toffanin. “Si può separare un corpo ma non l’anima. Ci sono tante coppie che si separano ma restano unite quando cambiano delle dinamiche. Siamo amicissimi, confidenti, vicini“.

“Ci sono gli avvocati di mezzo?”, ha domandato Silvia Toffanin. “Di questo preferirei non parlarne, dico solo che ci stiamo separando. Non sono cose che mi fa piacere far sapere. Se vado dall’avvocato o non vado dall’avvocato, se abbiamo la separazione o la comunione dei beni. Sono cose che non voglio far sapere. Non sono cose importanti a oggi. Oggi è importante che ci si rispetti reciprocamente“, è stata la risposta diretta di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: perché si sono lasciati

Perché dopo oltre venti anni insieme Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? “Si cambia. Io conosco Paolo da quando avevo 23 anni, ora ne ho 49. Da più della metà della mia vita. Era necessità di libertà, ma non libertà sessuale – ha detto l’ospite di Verissimo – La libertà è anche poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere momenti romantici, che ho voglia di conoscere di più, lavorare di più, viaggiare di più. Magari lui è in un periodo diverso della sua vita. Mi sono sentita libera di dirgli a quale punto ero”.

La Bruganelli ha inoltre rivelato il motivo per il quale inizialmente la rottura da Paolo Bonolis era stata smentita: “Eravamo alle Maldive per parlare della nostra separazione, i nostri figli e le nostre mamme non sapevano niente e quello è stato l’unico modo per tranquillizzare tutti e mandare i nostri figli a scuola il giorno dopo”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano insieme?

“Vi rinnamorerete?”, ha continuato a chiedere Silvia Toffanin. “Chi può dirlo, non ci sono ostacoli, ci stiamo ristudiando da separati. È difficile trovare un uomo così moderno, mi ha insegnato la libertà. Non escludo un ritorno o che se trova una più giovane e bella io possa arrabbiarmi. Non ci sono stati e non ci sono attualmente altri compagni di mezzo, nessuno ha mentito su qualcosa, abbiamo parlato tanto”.

Dopo la separazione, però, la Bruganelli ha cambiato idea su alcune persone: “Pseudoamici hanno cercato di farlo rallegrare, uscire, portando amiche. Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un familyman stupendo, parlo meglio ora di lui che prima. Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando che potesse esserlo anche lui. Lui non lo è stato, non mi ha voltato le spalle, ma lo hanno fatto solo loro”.

“Perché lui ti ama”, ha fatto notare Silvia Toffanin, e Sonia ha dunque ammesso: “Anche io lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe. Lo facciamo reciprocamente perché siamo cresciuti insieme. Come padre lui è nato con me, è brutto da dire ma lo sa lui e lo sanno i suoi figli. Io sono nata come donna e lui come padre. La nostra famiglia è composta da 5 figli, non da 3, e da 2 nipoti. Mia suocera mi continua a chiamare tutte le sere”.

Bonolis ha avuto da Sonia i tre figli Silvia, Davide e Adele mentre dal precedente matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller sono nati Stefano e Martina, che l’hanno reso nonno di due bambini. Dolcissime le parole finali di Sonia Bruganelli a Verissimo su Paolo Bonolis: “In questi mesi l’ho sempre avuto qui, qualsiasi cosa ho scelto mi giravo e stava sempre là. Come ci si separa da un’anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un’anima non ci si separa mai”.