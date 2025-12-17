Non sarà mai Principe, per scelta, ma James di Wessex è il simbolo di una nuova Famiglia Reale che avanza: ecco di chi parliamo

IPA James di Wessex, chi è il Principe nascosto della Royal Family britannica

Per quanto possa sembrare sorprendente, non tutti i membri della Famiglia Reale britannica vivono sotto i riflettori. Alcuni se ne stanno ben al riparo dai clamori, dai titoli di giornale e dai paparazzi. Un esempio? James di Wessex, che potremmo definire il “principe nascosto”.

È cugino di William, che di titoli ne sa di certo qualcosa, ed era il nipote preferito della compianta Regina Elisabetta. Nonostante ciò, però, il suo nome è noto soltanto ai veri fan della Royal Family. Da quando ha compiuto 18 anni, però, qualcosa è leggermente cambiato.

Chi è James di Wessex

Cugino di William e Harry e nipote della Regina Elisabetta II ma chi è James di Wessex? È il figlio del Principe Edoardo e della Duchessa Sophie di Edimburgo. Una storia decisamente interessante la sua, essendo cresciuto secondo uno standard non da Buckingham Palace.

Nato il 17 dicembre 2007, ha potuto godere di una discrezionalità quasi anacronistica. Il pubblico lo ha visto ben poco e l’attenzione dei tabloid è stata minima. Il suo nome completo è James Alexander Philip Theo Mountbatte-Windsor ed è stato l’ultimo degli otto nipoti dell’amatissima Sovrana. Per questo motivo, di certo, ha ricevuto da lei speciali attenzioni.

Proprio come Elisabetta, ama la tranquillità di Balmoral, dove trascorreva molto tempo all’aria aperta, ben distante da Londra. Un’insolita adolescenza reale, di fatto, trascorsa anche a dilettarsi nella pesca a mosca.

Il cognome altisonante non lo ha spinto a crescere con il titolo di Principe, per scelta precisa dei suoi genitori. I due hanno sempre voluto garantirgli, così come per la sorella maggiore, Lady Louise Windsor, un’infanzia il più normale possibile.

Sophie lo ha spiegato più volte, precisando come i suoi ragazzi siano stati educati sapendo che molto probabilmente dovranno lavorare per vivere. I titoli di Altezza Reale restano un’opzione teorica, esercitabile dai 18 anni, ma difficilmente verranno utilizzati. Un approccio pragmatico che ha contribuito a rendere James uno dei royal più riservati e meno esposti mediaticamente. Potenzialmente, però, proprio per questo anche uno dei più apprezzati.

Cosa fa oggi James di Wessex

Nel 2023 ha ereditato il titolo dal padre ed è oggi Conte di Wessex. Il tutto è avvenuto nel momento in cui Edoardo è divenuto Duca di Edimburgo. Ma dov’è il giovane James nella linea di successione? Se ne sta in disparte al 14esimo posto.

Ciò non vuol dire, però, che il suo ruolo sia marginale, anzi. La sua presenza composta, insieme con un’innata eleganza e quella discrezione che tanto ricorda lo stile della nonna, potrebbero renderlo, negli anni a venire, una figura sempre più apprezzata.

Oggi vive con i genitori a Bagshot Park, nel Surrey. Sappiamo che ha frequentato scuole private nei pressi di casa e ha preso parte a pochissimi eventi ufficiali della Famiglia Reale. Uno dei più intensi è stato di certo la veglia di fianco alla bara della Regina Elisabetta II nei giorni precedenti al funerale.

Riservato, poco mondano e lontano dagli scandali, James di Wessex incarna una nuova idea di royal: meno titoli, più sostanza. Qualcosa che potrebbe creare un filo rosso con i figli di William e Kate. Al netto delle ovvie differenze, essendo loro i pargoli dei futuri Re e Regina.

