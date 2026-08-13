Kate Middleton, il nuovo viaggio con William che racconta il loro amore

Kate Middleton e William starebbero organizzando un nuovo viaggio insieme per sostenere un progetto importante.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA William e Kate Middleton

Kate Middleton e William si preparano ad affrontare una nuova importante sfida, grazie ad un viaggio che racconta, ancora di più, il grande amore fra i due.

Kate Middleton e William, il nuovo viaggio insieme

Genitori di tre figli e da sempre attenti all’ambiente, Kate Middleton e William sono rimasti profondamente colpiti dalla devastazione causata dagli incendi che hanno distrutto numerose zone d’Europa.

William, in particolare, ha affermato pubblicamente di considerare gli incendi come un “crudo monito” dei pericoli legati ai cambiamenti climatici. Da sempre un tema molto sentito dal principe di Galles che nel 2020 ha lanciato, proprio per questo, il suo Earthshot Prize. L’iniziativa collegata al premio ha come obiettivo quello di trovare soluzioni per aiutare l’ambiente.

Anche Kate Middleton è dedita a questa causa, così tanto che, come riporta il The Mirror, avrebbe proposto a William di accompagnarlo in India per la cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize 2026 che si terrà a novembre.

“Il segreto del matrimonio del Principe e della Principessa del Galles risiede nel sostegno reciproco che offrono nei loro ruoli di membri attivi della famiglia reale e di genitori dei loro tre figli piccoli – ha spiegato Russell Myers, esperto di questioni reali -. Tutto ciò che fanno è in sintonia e questo include il fatto che Catherine sia stata la persona che ha spinto William a lanciare l’Earthshot Prize, quando lui dubitava che potesse diventare il successo globale che è oggi”.

Il segreto dell’amore di Kate Middleton e William

Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC che Kate e William condividono il loro impegno a favore delle questioni ambientali.

“Sono perfettamente allineati nel loro amore per la natura e nella loro convinzione della crisi climatica che il mondo sta affrontando – ha raccontato -. Non si tratta solo del fatto che lei senta di dover sostenere suo marito. Il mondo naturale, l’aria pulita che speriamo di poter continuare a respirare e il delicato equilibrio necessario per preservare il nostro pianeta sono altrettanto importanti per Catherine quanto lo sono per William. E questo è uno dei tanti motivi per cui formano una squadra così affiatata”.

Il segreto dell’amore di William e Kate Middleton, secondo chi li conosce bene, sta proprio nella loro volontà di sostenersi a vicenda. Kate ha sempre spronato il marito a inseguire i suoi sogni e impegnarsi nelle cause che considerava importanti.

D’altro canto, William ha appoggiato sempre le iniziative della moglie, diventando il suo primo fan. “Abbiamo visto William sostenere Catherine nel suo lavoro con i bambini, rimanendo volentieri in disparte – ha raccontato Russell -, ma essendo presente per dimostrare la sua fiducia nella sua campagna. E lei fa lo stesso per William. Sono partner, e partner molto più alla pari di molti futuri re e regine prima di loro”.

In privato Kate e William parlano dei loro progetti, condividono idee, discutono e parlano. Un aspetto che ha reso nel tempo ancora più forte il loro rapporto d’amore.