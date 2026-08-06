Bake Off Italia 2026, quando inizia, concorrenti, giudici e dove vederlo

Bake Off Italia 2026 sta per tornare: quando inizia lo show, i giudici e chi lo condurrà.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Iginio Massari

Buone notizie per gli appassionati di sfide culinarie: Bake Off Italia 2026 sta per tornare. Il programma, giunto ormai alla sua 14esima edizione si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico, fra dolci da sfornare, ricette e delizie a base di zucchero.

Quando inizia Bake Off Italia 2026

Partiamo dalle informazioni importanti: quando comincia Bake Off Italia 2026? Il programma debutterà su Real Time in prima serata venerdì 4 settembre alle 21.30, anche se gli abbonati a Discovery+ avranno la possibilità di vedere le puntate in anteprima già il 1 settembre.

L’avventura si svolgerà, ancora una volta, a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore con una cornice romantica e chic, ispirata allo stile country con legno e colori tenuti per regalare la sensazione di trovarsi a casa, in una cucina accogliente. Le puntate in tutto saranno 15, con sfide che terranno il pubblico con il fiato sospeso e concorrenti pronti a emozionare.

Per quanto riguarda la struttura dello show sarà la stessa che ha appassionato i telespettatori in passato. La gara comprenderà tre fasi: la prova creativa in cui realizzare una reinterpretazione dei classici della pasticceria, la prova tecnica per testare la precisione dei concorrenti, e la prova scenografica a sorpresa.

Bake Off Italia 2026: giudici e conduttore

A condurre Bake Off Italia 2026 ci sarà Brenda Lodigiani, riconfermata alla guida del programma. In giuria invece troveremo Ernst Knam, l’inflessibile re del cioccolato, Damiano Carrara, affascinante pastry chef, e Tommaso Foglia.

Fra le novità la presenza fissa di Iginio Massari. Il maestro di alta pasticceria sarà ospite fisso durante tutte le prove tecniche realizzate nel corso della trasmissione e avrà il compito, insieme agli altri giudici, di giudicare al buio le creazioni dei concorrenti.

La stagione precedente di Bake Off Italia 2026 ha senza dubbio rappresentato una svolta nella storia del programma con l’addio di Benedetta Parodi, storico volto dello show. L’arrivo di Brenda Lodigiani era stato accolto con qualche perplessità dai fan, ma la comica, attrice e conduttrice, ha saputo mostrare il suo talento.

“Le critiche? Anche nel format originale alla conduzione non c’è un’esperta di cucina ma un comico. Quindi, no, non c’è niente di strano che abbiano scelto me per prendere il testimone da Benedetta Parodi”, aveva replicato lei.

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2026

I concorrenti che si contenderanno il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia sono in tutto 16.