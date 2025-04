Frau Knam: “Il mio dolce preferito sono le frolle. Con mio marito non c’è competizione”

Fonte: Ufficio stampa - Food Network Frau Knam

Chiudete gli occhi e immaginate di entrare in un luogo pieno di profumi, sapori, colori ed emozioni, Frau Knam, al secolo Alessandra Mion e moglie di Ernst Knam, ha aperto nuovamente le porte della sua pasticceria per preparare insieme ricette straordinarie, in maniera semplice.

Infatti è tornata con il suo show, La pasticceria di Frau Knam, su Food Network canale 33, ogni giovedì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.

All’interno del suo programma Frau Knam ci mostra quanto possa essere facile preparare un dessert gustoso per amici e parenti, dandoci ad ogni appuntamento due ricette e molti consigli pratici.

Ci racconta qualcosa sulla nuova stagione del suo programma, La pasticceria di Frau Knam?

Certamente! La nuova stagione è partita giovedì 27 marzo e ci sono alcune novità. Oltre alle due ricette classiche, abbiamo sostituito il bicchierino con uno spazio in cui do consigli pratici: dalla conservazione della frutta, al taglio delle torte, a come si fa la pasta frolla, fino agli strumenti migliori da usare in pasticceria. Racconto anche un po’ di me, della mia esperienza, mentre metto le mani in pasta.

Quali sono i segreti per preparare dolci in modo semplice ma efficace?

La preparazione è tutto. Può sembrare banale, ma leggere bene la ricetta, assicurarsi di avere tutti gli ingredienti e pesarli con precisione fa già metà del lavoro. Dopo di che, la realizzazione diventa più veloce e fluida.

Qual è l’errore più comune da evitare?

Il più comune è la paura di cuocere troppo. In realtà, il rischio più grande è non cuocere abbastanza, soprattutto con la pasta frolla. Meglio lasciarla un minuto in più che un minuto in meno!

Fonte: Ufficio stampa - Food Network

Il suo dolce preferito da preparare e mangiare?

Senza dubbio le crostate di frolla. Mi piace farcirle con creme – dalla classica pasticcera alla frangipane che si può fare in tanti modi, al pistacchio, alle nocciole, alle mandorle – e con tanta frutta. Oppure le farciture tipo strudel, con mele, uvetta e pinoli, tutte chiuse nella pasta. Questi sono i dolci che amo di più.

E il dolce più ostico?

La millefoglie! È complicata sia da fare che da mangiare. Infatti, è laboriosa, richiede riposi, attenzione, e quando la mangi… la crema scappa da tutte le parti. Insomma, bella ma impegnativa.

Lei viene da un altro mondo professionale. Come nasce la passione per la pasticceria?Durante il lockdown, chiusa in casa con un maestro pasticcere, anche abbastanza bravino… Ho cominciato quasi per caso. Ero molto preoccupata, come tutti, e mio marito mi ha aiutato a non fare brutti pensieri, mettendomi a lavorare. Davvero mi ha aiutata molto in un momento difficile e ha risvegliato in me anche la voglia di comunicare, stare sul palco, raccontarmi. Da lì è nato tutto.

C’è competizione con suo marito, Ernst Knam?

[Ride ndr] No, ma abbiamo due caratteri forti… quindi ogni tanto qualche “colpetto” ce lo tiriamo, ma sempre con ironia.

Pasqua si avvicina: che dolci consiglia?

Allora si fa la classica pastiera, ma anche una versione al cioccolato che pubblicherò online. E poi la torta Pasqualina salata, immancabile a Pasquetta.

Che bilancio fa di questa esperienza e quali sogni ha per il futuro?

Mi piace tutto questo. Ho imparato tantissimo e continuo a farlo. Poi ho sempre il maestro vicino a fare le torte. La cosa che mi piace di più è interagire con le persone e quindi dare consigli ma anche riceverne. Quando le persone su Instagram mi scrivono, spesso mi danno suggerimenti oppure mi chiedono cose che fanno scaturire nuove idee di ricette. Questo scambio mi stimola. E poi adoro la parte televisiva… voglio continuare su questa strada!