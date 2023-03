Idee per un pranzo di Pasqua vegetariano

Fonte: Shutterstock

Menu di Pasqua e vegetariano sono due concetti che nell’immaginario collettivo faticano a stare insieme. Alcune festività, in Italia, sono da sempre sinonimo di piatti ricchi a base di carne e altri derivati animali, motivo per cui le persone vegetariane o vegane si sentono spesso escluse da questo gioioso banchettare. Non è questo il luogo in cui dare giudizi né fare considerazioni di tipo etico ma è sicuramente corretto ammettere che oggi è possibile mangiare in modo gustoso e abbondante (come vuole ogni festeggiamento che si rispetti) anche senza introdurre nel menu piatti a base di carne.

Un menu di Pasqua vegetariano offre l’opportunità di provare ricette nuove e originali, utilizzando ingredienti facilmente reperibili e che possano piacere anche a chi è abituato a sapori più tradizionali. Non è necessario essere vegani o vegetariani per non introdurre alimenti a base di carne nel menu, perché limitare l’uso di ingredienti di origine animale è consigliato anche dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Perciò, evitare di mangiare carne in occasione della Pasqua può essere anche un modo per tenere sotto controllo la salute e il benessere.

Al di là delle tradizioni regionali o familiari, vediamo cosa preparare per un pranzo di Pasqua vegetariano che accontenti tutti gli ospiti e soddisfi le esigenze etiche e nutrizionali dei più sensibili all’argomento. Essendo un menu vegetariano, sono comunque presenti derivati e sottoprodotti di origine animale, come latte e uova, ma non sono incluse alternative come soia e derivati.

Menu di Pasqua vegetariano: gli antipasti

Non c’è niente di più invitante di una tavola imbandita con una grande varietà di antipasti gustosi e colorati. Evitare salumi e insaccati a Pasqua potrebbe sembrare impossibile, invece si possono preparare degli antipasti vegetariani ugualmente sfiziosi e rispettosi della tradizione.

Le uova sode, ad esempio, non possono mancare nel menu del pranzo di Pasqua e si rivelano perfette anche per gli ospiti vegetariani.

Per chi ha voglia di proporre tante monoporzioni per accontentare tutti i gusti, sono perfette anche delle mini quiche di asparagi o di carciofi, preparate con pasta sfoglia o pasta brisé e uova, con l’aggiunta di qualche formaggio a piacere.

Una frittata di patate e cipolle tagliata a cubetti è un’alternativa altrettanto gustosa come antipasto vegetariano di Pasqua.

Non possono mancare le verdure in pinzimonio, perfette da intingere in un hummus di ceci, preparato con tahina, olio, limone e spezie a piacere.

Sempre a base di ceci, puoi preparare dei falafel, tipiche polpettine fritte mediorientali dal gusto speziato che andranno sicuramente a ruba.

I carciofi alla giudia sono un piatto tipico della cucina romana ebraica e per il pranzo di Pasqua sono perfetti, perché hanno un’estetica che fa molta scena.

Menu Pasqua vegetariano: i primi piatti

I primi piatti dei giorni festivi (ma anche di una domenica in famiglia) sono sempre molto ricchi e calorici. In genere a Pasqua si preparano lasagne, paste ripiene, timballi o risotti elaborati. Con un po’ di fantasia si possono preparare dei primi piatti vegetariani degni di un pranzo pasquale.

Delle lasagne vegetariane preparate con verdure a piacere: zucca e provola, broccoli e ricotta, funghi e piselli, carciofi e besciamella, ma anche con un semplice pesto alla genovese e mozzarella. Scommetto che non avevi pensato a quante lasagne è possibile preparare senza carne.

Con gli stessi ingredienti, puoi preparare anche la pasta al forno, abbinando le verdure secondo i tuoi gusti. Per una versione più leggera, puoi mettere in una teglia i rigatoni, paccheri, fusilli o il formato di pasta che preferisci, aggiungere un ragù vegetale e tanto parmigiano in superficie, che in forno formerà una crosticina croccante.

Se preferisci il riso, hai davvero l’imbarazzo della scelta, puoi portare a tavola un bel risotto. Agli asparagi, ai carciofi, radicchio e gorgonzola o un tradizionale risotto ai funghi.

Altre alternative di primi piatti vegetariani per Pasqua sono le tagliatelle al pesto di ortiche o i fusilli con crema di zucchine e mandorle, perfette per chi non ama i soliti gusti.

Pranzo pasquale vegetariano: i secondi piatti

Anche se i secondi piatti tradizionali di Pasqua sono spesso a base di carne, si possono preparare delle pietanze vegetariane altrettanto sostanziose e gustose, in grado di soddisfare i palati di tutti i commensali.

La parmigiana di melanzane è un piatto unico che funziona bene anche come secondo: melanzane fritte o grigliate, tanto sugo di pomodoro, mozzarella e una spolverata di parmigiano e pepe a completare tutto. E tanto basilico per dare ancora più profumo.

In alternativa alle melanzane, puoi servire una parmigiana di zucca o di carciofi, ancora più originali e adatte a tutti.

Con le melanzane puoi preparare anche degli involtini con un ripieno di ricotta o qualsiasi altro formaggio, una ricetta sfiziosa che piacerà anche ai più piccoli.

Un timballo di patate, funghi e mozzarella è il tipico secondo delle feste, da personalizzare con altri ingredienti a piacere.

E poi ancora polpette di legumi o una torta pasqualina con ricotta e spinaci, un piatto che sulla tavola di Pasqua non può mancare.

Menu di Pasqua vegetariano: i dolci

Non c’è menu di Pasqua senza i dolci, tra pastiere, colombe e uova di cioccolato. In realtà, si tratta di dolci che un vegetariano può mangiare, poiché realizzati con sottoprodotti di origine animale. Quindi, se nella tua alimentazione sono previsti questi ingredienti, puoi inserire nel menu i dolci pasquali tradizionali.

Se, invece, preferisci servire dolci vegani senza burro, uova, latte né altri derivati, e accontentare anche chi soffre di eventuali tolleranze, puoi preparare un tiramisù realizzato con biscotti vegani e una crema preparata con panna vegetale, latte di mandorle o d’avena e amido di mais.

Anche una crostata con mele caramellate e frutta secca, preparata con una pasta frolla all’olio senza uova può essere un dolce perfetto per la Pasqua. Per una versione ancora più golosa, invece delle mele puoi riempire la crostata con crema alle nocciole spalmabile e guarnire con gocce di cioccolato fondente e granella di nocciole.

Oltre a deliziare il palato dei tuoi ospiti con piatti gustosi e creativi, scegliere un menu di Pasqua vegetariano rappresenta anche una scelta etica e sostenibile. Limitare il consumo di carne può infatti contribuire a ridurre l’impatto ambientale del nostro stile di vita e migliorare il benessere degli animali. Quando sei alla ricerca di nuove ricette, ogni tanto prova a sperimentare con ingredienti e tecniche di cottura vegetariane, e a rendere la tua Pasqua più sostenibile.