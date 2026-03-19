Le uova di Pasqua sono il regalo più atteso durante questo periodo perché combinano la bontà del cioccolato a sorprese bellissime che fanno contenti grandi e bambini

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le uova di Pasqua più belle per adulti e bambini

Le uova di Pasqua non hanno età: ogni anno quando arriva questo periodo attendiamo con ansia – ma c’è chi non resiste – il giorno in cui possiamo finalmente scartare le uova per gustare il cioccolato e scoprire la sorpresa.

C’è chi preferisce il cioccolato fondente, chi quello al latte o aromatizzato: a prescindere dal cioccolato, quello che in realtà ci spinge a preferire un uovo di Pasqua rispetto a un altro è la sorpresa contenuta al suo interno. Ormai trovare quelle a tema, ispirate a serie tv, film o personaggi preferiti è sempre più semplice perché i marchi hanno deciso di accontentare tutti i gusti e le passioni.

Non c’è bisogno di uscire di casa, per scegliere il nostro uovo di Pasqua preferito possiamo fare un giro online, in particolare su Amazon, selezionare quello che preferiamo da regalare o regalarci e vederlo consegnato direttamente a casa. Visto che le alternative sono tante, abbiamo deciso di realizzare una guida delle migliori uova di Pasqua per adulti, bambini e tutta la famiglia che renderanno la Pasqua ancora più dolce.

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Le uova di Pasqua top per i bambini

Pensate soprattutto per far contenti i più piccoli, le uova di Pasqua per i bambini nel corso del tempo hanno cominciato ad accontentarli ispirandosi ai personaggi dei cartoni animati, dei videogame, dei fumetti o quelli diventati famosi sul web.

Le uova di Pasqua per bambini per eccellenza sono quelle della Kinder che se durante l’anno ci accompagnano con gli ovetti in formato mini, durante questo periodo hanno deciso di offrirci la versione maxi. A renderle le più amate c’è il delizioso cioccolato al latte, ormai iconico, ma non solo. Il vero oggetto del desiderio sono le sorprese come Barbie, Spiderman, Batman, Harry Potter e Marvel sia nel formato maxi che mini. Per le piccole è bellissimo quello ispirato alle principesse Disney.

Per i bimbi (ma non solo) amanti dei videogiochi, Pernigotti ha voluto farsi ispirare dal mondo incantato e divertente di Animal Crossing con sorprese tutte collezionabili pronte da sfoggiare.

Se a te o ai tuoi piccoli piace il cioccolato bianco, un uovo di Pasqua da comprare subito è quello Galak dal sapore inconfondibile che ti stupirà anche per la sorpresa. Insieme ai cioccolatini Galak a forma di animale della fattoria troverai una sorpresa interattiva, per imparare divertendoti.

Oltre al maghetto più famoso di sempre, Harry Potter, ci sono altrettanti personaggi che permettono ai piccoli di vivere fantastiche avventure. Lindt li ha voluti racchiudere nel suo uovo a tema con doppia sorpresa all’interno e all’esterno.

Sono il fenomeno del web e con le loro storie hanno incantato milioni di bambini: i Me Contro Te hanno realizzato per i loro fan un uovo con sorprese speciali e un sapore delizioso. Il cioccolato al latte Dolfin ha una consistenza delicata, ma croccante.

Le uova di Pasqua per adulti con sorprese accattivanti

Non si è mai troppo grandi per ricevere e scartare un uovo di Pasqua e anche quest’anno i marchi sono d’accordo con noi perché hanno creato uova per adulti con sorprese ad hoc e un’attenzione particolare ai gusti.

Tra i cioccolatini più romantici in assoluto ci sono quelli dei Baci Perugina, che questa Pasqua si sono trasformati in un uovo. Come tradizione del brand che negli ultimi anni ha arricchito la sua gamma di cioccolatini, anche le uova sono disponibili con cioccolato al latte, al caramello, con nocciole, ma chi preferisce un gusto extra può provare quello fondente.

Altro marchio famosissimo è Lindt che ci propone gusti davvero golosi. Oltre a conquistarci con le sue versioni tradizionali come quella fondente o alle nocciole, potete sperimentare quella con scaglie al cocco, al caramello salato o nocciole. Su tutti il nostro preferito rimane quello al latte.

Bello e buono, l’uovo di Pasqua Bauli ha fatto delle sorprese al suo interno il proprio punto di forza. Il brand infatti è attento alle ultime tendenze e ha creato uova dedicate a personaggi animati come Hello Kitty, oltre alle serie tv – tra tutte Mercoledì e Mare Fuori – ma anche pellicole diventate iconiche come il Diavolo Veste Prada. Se hai voglia di regalare l’uovo a una coppia di amici o ai tuoi genitori, per andare sul sicuro scegli quello Grandi Firme per lei e per lui con sorprese irresistibili.

Non ha bisogno di presentazioni Ferrero Rocher, il cioccolatino che ha tanti appassionati e che si è trasformato in un elegante uovo di Pasqua con cioccolato bianco e granella di nocciole. Ma per chi ama la tradizione ed è cresciuto con il Ferrero Rocher, quello classico è imperdibile.

Le uova di Pasqua artigianali per tutta la famiglia

Quello che affascina di più dell’uovo di Pasqua e che ha fatto breccia nel cuore di intere generazioni è che una volta aperto va condiviso con tutta la famiglia. Se vuoi fare un regalo ai tuoi cari, quello artigianale è la scelta ideale perché avrai prodotti realizzati da maitre chocolatier a un prezzo contenuto.

Una crema che diventa un uovo di Pasqua, questa è stata l’idea alla base di Madò Creme di Domenico Napoletano che ha realizzato un uovo perfetto per i più golosi. All’interno della confezione troverai un delizioso uovo di cioccolato – al latte o bianco – a cui aggiungere una delle creme che ha reso famosa l’azienda. Potrai scegliere tra quella al cioccolato, al pistacchio, al caramello salato o al pistacchio di Dubai che troviamo particolarmente interessante.

Dal suo ristorante stellato, direttamente a casa nostra: se sei fan di Antonino Cannavacciuolo quest’anno regalati l’uovo realizzato direttamente nel suo laboratorio artigianale. A renderlo irresistibile sono i diversi gusti tra cui il torrone al cioccolato, cremino, nocciolato, cioccolato bianco, al latte e quello fondente da provare subito, anche per la forma particolare.

Eataly firma un uovo di cioccolato pregiato disponibile in differenti gusti, ma se vuoi assaporare un prodotto che unisce qualità e raffinatezza, prova quello al cioccolato fondente con nocciole. Inoltre è preparato con fave di cacao pregiate e zucchero da agricoltura sostenibile. La vera sorpresa sarà il suo gusto che conquisterà il palato.