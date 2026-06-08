Rinnova il look ai tuoi piatti con questo servizio che porta l’estate a tavola

Il tocco di colore per la tua tavola estiva, ora ad un prezzo wow!

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Rinnova il look ai tuoi piatti con questo servizio che porta l’estate a tavola
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L’estate è la stagione perfetta per portare colore, vivacità e allegria anche in sala da pranzo o per le cene all’aperto in terrazza e in giardino. Se stai pensando di dare un tocco di freschezza al tuo servizio da tavola senza rinunciare a qualità e convenienza, c’è un’offerta a tempo su Amazon che non puoi assolutamente lasciarti scappare.
Parliamo del Set di 6 Grandi Piatti Piani in Ceramica da 28 cm firmato Henten Home, un tripudio di colori e design in perfetto stile Bohémien che trasformerà ogni tuo pasto in un’esperienza unica.

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Henten Home
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Set di 6 Grandi Piatti Piani in Ceramica da 28 cm
60,99 EUR −21% 48,01 EUR
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L’offerta su Amazon: qualità Premium a un prezzo imbattibile

Attualmente, questo set è protagonista di una vantaggiosa offerta a tempo su Amazon al prezzo di 48,01 €, con un risparmio del 21% rispetto al prezzo consigliato di 60,99 €. Un vero affare se si considera la qualità del gres porcellanato e il design ricercato!

La particolarità di questo servizio (ispirato al concetto di design “Mylo”, dal calore dell’espressione “My Love”) risiede nei suoi 6 decori differenti. Ogni piatto presenta linee morbide, pattern originali e colori brillanti, perfetti per donare carattere alla tavola estiva. Grazie al generoso diametro di 28 cm, questi piatti rotondi sono estremamente versatili: ideali per servire pasta, ricche insalate estive, carne, pesce o persino sfiziosi antipasti da condividere.

Non solo piatti: crea il tuo servizio completo con le ciotole

Uno dei grandi vantaggi della linea “Natural and Retro” di Henten Home è la sua modularità. L’azienda, specializzata in stoviglie in ceramica, ti permette di combinare liberamente il set aggiungendo altri pezzi coordinati. Nel loro store è infatti possibile trovare e abbinare le bellissime ciotole da dessert, grandi insalatiere, piatti fondi e piatti da torta, perfetti per creare una mise en place bohémien completa e invidiabile per i tuoi ospiti.

Henten Home
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Set ciotole 2 pezzi da 1500 ml
39,99 EUR
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Materiali sostenibili e a prova di vita quotidiana

Oltre all’estetica, c’è molta sostanza. Le ceramiche Henten Home sono realizzate senza piombo e cadmio, garantendo la massima sicurezza alimentare. Il gres di cui sono composti è robusto ma elegante (non eccessivamente spesso) ed è progettato per resistere all’uso quotidiano intensivo: puoi inserirli tranquillamente nel microonde, nel forno e lavarli in lavastoviglie senza temere che i colori brillanti sbiadiscano.

L’opinione dei clienti

Non sorprende che il prodotto vanti una valutazione eccellente di 4,8 su 5 stelle con quasi 200 recensioni. I clienti che li hanno già acquistati sono entusiasti e li descrivono come “bellissimi”, lodandone l’ottima fattura e le grandi dimensioni. Che sia per l’uso quotidiano in famiglia o per stupire gli amici durante una cena estiva, la loro resistenza ai numerosi lavaggi in lavastoviglie li rende un acquisto intelligente e duraturo.
Cosa aspetti? Aggiungi un po’ di colore alla tua vita e approfitta di questo sconto su Amazon per portare la natura e l’arte direttamente sulla tua tavola!

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