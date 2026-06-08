Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon Offerta servizio piatti estivi Amazon

L’estate è la stagione perfetta per portare colore, vivacità e allegria anche in sala da pranzo o per le cene all’aperto in terrazza e in giardino. Se stai pensando di dare un tocco di freschezza al tuo servizio da tavola senza rinunciare a qualità e convenienza, c’è un’offerta a tempo su Amazon che non puoi assolutamente lasciarti scappare.

Parliamo del Set di 6 Grandi Piatti Piani in Ceramica da 28 cm firmato Henten Home, un tripudio di colori e design in perfetto stile Bohémien che trasformerà ogni tuo pasto in un’esperienza unica.

Offerta Henten Home Set di 6 Grandi Piatti Piani in Ceramica da 28 cm

L’offerta su Amazon: qualità Premium a un prezzo imbattibile

Attualmente, questo set è protagonista di una vantaggiosa offerta a tempo su Amazon al prezzo di 48,01 €, con un risparmio del 21% rispetto al prezzo consigliato di 60,99 €. Un vero affare se si considera la qualità del gres porcellanato e il design ricercato!

La particolarità di questo servizio (ispirato al concetto di design “Mylo”, dal calore dell’espressione “My Love”) risiede nei suoi 6 decori differenti. Ogni piatto presenta linee morbide, pattern originali e colori brillanti, perfetti per donare carattere alla tavola estiva. Grazie al generoso diametro di 28 cm, questi piatti rotondi sono estremamente versatili: ideali per servire pasta, ricche insalate estive, carne, pesce o persino sfiziosi antipasti da condividere.

Non solo piatti: crea il tuo servizio completo con le ciotole

Uno dei grandi vantaggi della linea “Natural and Retro” di Henten Home è la sua modularità. L’azienda, specializzata in stoviglie in ceramica, ti permette di combinare liberamente il set aggiungendo altri pezzi coordinati. Nel loro store è infatti possibile trovare e abbinare le bellissime ciotole da dessert, grandi insalatiere, piatti fondi e piatti da torta, perfetti per creare una mise en place bohémien completa e invidiabile per i tuoi ospiti.

Henten Home Set ciotole 2 pezzi da 1500 ml

Materiali sostenibili e a prova di vita quotidiana

Oltre all’estetica, c’è molta sostanza. Le ceramiche Henten Home sono realizzate senza piombo e cadmio, garantendo la massima sicurezza alimentare. Il gres di cui sono composti è robusto ma elegante (non eccessivamente spesso) ed è progettato per resistere all’uso quotidiano intensivo: puoi inserirli tranquillamente nel microonde, nel forno e lavarli in lavastoviglie senza temere che i colori brillanti sbiadiscano.

L’opinione dei clienti

Non sorprende che il prodotto vanti una valutazione eccellente di 4,8 su 5 stelle con quasi 200 recensioni. I clienti che li hanno già acquistati sono entusiasti e li descrivono come “bellissimi”, lodandone l’ottima fattura e le grandi dimensioni. Che sia per l’uso quotidiano in famiglia o per stupire gli amici durante una cena estiva, la loro resistenza ai numerosi lavaggi in lavastoviglie li rende un acquisto intelligente e duraturo.

Cosa aspetti? Aggiungi un po’ di colore alla tua vita e approfitta di questo sconto su Amazon per portare la natura e l’arte direttamente sulla tua tavola!

Offerta Henten Home Set di 6 Grandi Piatti Piani in Ceramica da 28 cm

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