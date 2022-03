Sapiosessuale: cosa significa e come capire di esserlo

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

Cosa significa

Per sapiosexual definiamo un orientamento che determina il tipo di attrazione che si prova per le persone e che passa per l’intelligenza, la conoscenza, il sapere e la cultura. In sintesi, ci si sente attratti/e da chi ci stimola per la sua intelligenza, e questo tipo di attrazione va spesso al di là del genere sessuale e dei meccanismi che conosciamo abitualmente per quel che riguarda l’attrazione. Stimoli, voglia di approfondire, desiderio di ascoltare le opinioni della persona, le informazioni che vuole condividere su qualsiasi tema a livello culturale. Ci sono due studi che vanno a supportare questo tipo di tendenza: una ricerca dell’Università di Montreal, Canada, spiega come alla base dell’attrazione erotica ci sia anche lo stimolo intellettuale e un’altra ricerca che lega l’orgasmo femminile agli stimoli intellettivi che si ricevono condotta dall’Università di Louvain, Belgio. La nostra mente ha un grande potere su come percepiamo l’erotismo. L’eccitazione potrebbe passare per un dialogo filosofico o di natura intellettuale varia. L’attrazione significa volersi muovere verso l’altro e nel caso del sapiosexual il motore sta in una sorta di intelligenza erotica che innesca esattamente le stesse reazioni chimiche di una attrazione sessuale.

In poche parole, l’intesa mentale contribuisce a creare intimità e alimentarla. Molte persone amano sentirsi stimolati a livello intellettivo e non solo fisico. Odori, vista e altri sensi vanno in secondo piano rispetto all’intesa che si crea a livello mentale. L’intesa a questo livello si connette anche alla capacità d’intuire bisogni e desideri che sarebbe per i sapiosessuali alla base di una relazione di alto livello e valore. Fare yoga insieme, fare ricerca spirituale, studiare, leggere, meditare, conoscersi a un livello non solo fisico ma piuttosto mentale, condividere libri, testi, intuizioni, articoli rappresentano tutti modi per la persona sapiosessuale di creare un contatto davvero genuino e intimo, a livello profondo. Il quoziente intellettivo finisce per avere maggiore rilevanza rispetto all’estetica e l’intesa cognitiva diventa fondamentale.

Come capire se sei sapiosessuale

Prima di tutto, devi cercare di chiederti se gli stimoli e le gratificazioni che ti dai hanno soprattutto una natura cognitiva, intellettuale. Cerca di capire quanto conta per te avere una buona conversazione e frequentare eventi e incontri di tipo culturale. Sicuramente, chiediti come sarebbe il tuo tipo di appuntamento ideale, se ti piacerebbe o meno incontrare la persona di tuo interesse in un museo, a un cinema, in una biblioteca, in un luogo culturale. Anche se hai la tendenza a preferire un buon libro restando in casa e finisci per desiderare di avere una persona che condivida questa tua stessa pace “culturale” domestica.

Domandati poi se in passato e nel presente ti ritrovi a nutrire particolare interesse per coloro che ti sembrano esperti/e in qualche particolare materia. Arriva poi a chiederti se per caso una conversazione di tipo intellettuale riesce a generare una sorta di eccitazione erotica; cerca di capire se il piacere di parlare si trasferisce immediatamente nel corpo. Di solito i sapiosessuali amano creare rapporti profondi e nutrirli, sentirli crescere nell’intesa intima in modo stabile; raramente cercano storie di una notte o meramente basate sul sesso e se questo ti interessa poco, potresti davvero cercare connessioni a livello principalmente cognitivo. Devi chiederti se ti stimola creare dialoghi nutrienti, se ti senti spinto/a verso intrighi mentali e vuoi sviluppare la capacità di comprendere. Questi intenti potrebbero crearti un vero e proprio desiderio sessuale che arriva a darti delle vere e proprie sensazioni corporee. Potresti sentire che per te il feeling parte soprattutto dall’attrazione intellettuale.

Se nelle tue storie hai percepito che avresti potuto stancarti presto del sesso ma non dell’intesa mentale, allora, forse, hai avuto e cerchi relazioni basati sulla conoscenza, sul sapere e sulla voglia di costruire un rapporto di fiducia e costruzione intellettiva. In altre parole, potresti accorgerti che l’appagamento dei sensi passa in secondo piano rispetto alla voglia di conoscere profondamente l’opinione e il vissuto di qualcuno. Cerca di capire anche se ti trovi a sedurre principalmente gli altri con le parole che non con giochi che coinvolgono il corpo e il suo linguaggio. Se le parole per te sono collegate all’eros, se amplificano il desiderio, allora l’intelligenza diventa lo strumento fondamentale per sedurre l’altro e per sentirti arricchito/a da una relazione che con il tempo si trasforma in una simbiosi assoluta, che passa per la mente, il dialogo, i pensieri, la gioia semplice di condividere i propri punti di vista sulle cose, che sia un articolo, una notizia, un dipinto, un avvenimento, un libro. Di solito la differenza rispetto ad altre forme di selezione seduttiva sta proprio nell’inizio, risiede nel momento di avvio di qualcosa e le domande che possiamo farci sono proprio relative a questo: cosa mi accende? Cosa mi fa sentire brividi forti e cosa mi scuote? In che modo mi sento coinvolto/a? Se per molte persone deve scattare subito l’intesa e l’attrazione fisica, per i sapiosessuali occorre che prima di tutto scatti quella mentale e che i livelli di intesa su quel piano restino sempre alti.