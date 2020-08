La vera attrazione tra due persone va oltre la comprensione umana

editato in: da

Ci sono cose, sentimenti ed emozioni che neanche il più eccelso dei parolieri sarebbe in grado di spiegare; esistono legami così intensi e così forti che non si possono definire, come quella connessione tra due persone che non sparisce neanche chiudendo gli occhi.

La vera attrazione, quella che lega due anime, va oltre il fisico e il carattere. Come se si trattasse della conseguenza di un fortissimo e invisibile sortilegio che ha come conseguenza l’unione di due persone.

Differente è l’attrazione fisica, passionale e travolgente certo, ma vuota e fugace, destinata a consumarsi come la fiamma di una candela. Poi c’è l’attrazione mentale, quella che non si ferma al corpo, ma va alla scoperta del mondo emotivo dell’altro, fino a esaudire il desiderio più sincero di ogni persona, quello di essere compresi.

“Voglio qualcuno che mi capisca” abbiamo ripetuto a noi stesse dopo ogni relazione finita male, perché del resto lo sapevamo che senza quell’empatia e quella complicità reciproca ci saremmo ritrovate, di nuovo, in un rapporto a senso unico.

Così è questo quello che realmente cerchiamo in un partner, un’attrazione che vada oltre il fisico; una persona che scavi dentro di noi fino a comprendere ogni necessità emotiva, per curare le ferite del cuore, per rigenerare l’anima stanca. E non è forse da tutto questo che nasce l’amore?

Entrare in sintonia con il mondo emotivo di una persona, riuscire a decifrare i suoi sentimenti e i suoi bisogni è sinonimo di connessione, di attrazione profonda. L’amore del resto è fatto di impegno e reciprocità, di dare e avere, di piccole difficoltà quotidiane da superare per fare stare meglio chi abbiamo accanto.

E questo sentimento, così puro e nobile, nasce solo quando alla base c’è un’attrazione autentica, quella che ci permette di comprendere, al primo sguardo, le intenzioni e le emozioni di chi abbiamo accanto. Per avere una relazione duratura e felice, dobbiamo connetterci con il nostro partner e ascoltarlo anche se non parla, decodificare i suoi sentimenti e agire se è necessario.

Del resto quello che cerchiamo è solo un po’ di pura e autentica felicità, e possiamo ottenerla solo se condividiamo il cammino della nostra vita con chi sa comprenderci e renderci persone migliori, ogni giorno.