Attrazione fisica: 5 segnali che sei irresistibile per lui

Quante volte ci siamo chieste cosa prova lui per noi? Gli piacciamo davvero o ci siamo immaginate tutto nella nostra testa? Ci sono dei segnali, però, che non mentono e che dicono chiaramente che lui è fisicamente attratto da noi.

Lo sguardo – Gli occhi non mentono mai, è questa la più grande verità. Cogliere dove lui posa lo sguardo farà capire molto delle sue intenzioni. Se ti fissa negli occhi è veramente interessato a ciò che dici. Attrazione fisica alle stelle se, invece, i suoi occhi si posano spesso sulle tue labbra e sul tuo corpo: sei irresistibile e non vede l’ora di baciarti. In questo caso, se non fa lui la prima mossa, non essere timida. Attenzione se guarda sempre altrove, è segnale che non è affatto interessato.

La vicinanza fisica – Il corpo dice molto di quello che proviamo. Ci avviciniamo, senza neanche accorgercene, alle persone che ci piacciono. Se non riesce a resisterti tenderà a mantenere una distanza minima, a sfiorarti, abbracciarti e baciarti. Da una semplice passeggiata si può capire molto. Ti tiene la mano o cammina a mezzo metro di distanza?

Le occasioni – Un uomo attratto fisicamente da una donna tende a creare occasioni per rimanere soli. Quando lo sguardo degli altri è lontano, infatti, non ci sono più freni. Dove ti porta? Concedigli l’opportunità di proporre i piani per la serata e valuta cosa decide di fare.

I baci – Se vi frequentate da un po’ ci sarà sicuramente stato qualche bacio. Come è stato? Si è trattato di semplici baci a stampo durati un secondo o di baci appassionati dai quali non riuscivate a staccarvi? Nel primo caso bisognerebbe iniziare a farsi qualche domanda, forse quella che vi tiene uniti è più una semplice amicizia. I secondi, invece, sono un chiaro segnalo: è attratto fisicamente da te.

Sotto le coperte – Se la vostra confidenza vi ha portato sotto le lenzuola i dubbi dovrebbero già essere ridotti al minimo. Ma anche da un rapporto sessuale si può capire se effettivamente lui è l’uomo della vita o si tratta solo di una storia passeggera. Coccole, carezze e attenzione al vostro benessere non devono mai mancare.