Come capire se si è compatibili a letto

Il sesso è una delle componenti più importanti della vita di coppia, ed è fondamentale una buona compatibilità tra le lenzuola per una relazione duratura.

Se avete iniziato da poco a frequentare una persona e volete capire quanto effettivamente siete compatibili a letto, dovrete fare attenzione ad una serie di piccoli dettagli, che sveleranno molto più di quanto possiate immaginare. Per il sesso si sa, è necessario un giusto equilibrio tra sintonia fisica e mentale, ragion per cui sono molti i fattori che potrebbero darvi indicazioni precise sul vostro lui.

Una buona intesa sessuale viene misurata in primis da un buon livello di spontaneità: se dovete sempre “programmare” i vostri incontri, cominciate quindi a farvi qualche domanda.

Prestate molta attenzione anche alle posizioni che adottate durante i rapporti: se non vi piacciono le stesse, ma faticate a trovarne una che metta d’accordo entrambi, vuol dire che la vostra compatibilità non è delle migliori. Il fatto che uno dei due debba “sacrificarsi” per accontentare l’altro, a lungo andare potrebbe diventare stancante.

La prova lampante di un’incompatibilità sessuale è per una donna il mancato raggiungimento dell’orgasmo. Magari il vostro partner vi fa sentire unica e felice nella vostra vita quotidiana, ma se non riesce a regalarvi il massimo piacere tra le lenzuola chiedetevi se vale davvero la pena restare insieme.

Anche una disparità di necessità potrebbe far sorgere qualche problema. In alcune coppie i partner sentono il bisogno di fare sesso in momenti differenti: se ad uno dei due bastano poche volte a settimana e l’altro vorebbe invece consumare tutti i giorni, vuol dire che la sintonia non è esattamente alle stelle.

Infine, allarmatevi se non condividete le stesse fantasie. Se chiacchierando vi ha confidato che gli piacerebbe mettersi alla prova con situazioni nuove e particolari, e voi le avete trovate “rivoltanti”, fareste bene a prendere atto della vostra incompatibilità. Il sesso deve essere un momento piacevole per entrambi, e non sarebbe giusto seguire delle pratiche che vi imbarazzano o semplicemente non vi arrecano alcun piacere solo per far contento lui. Certo, parlando potreste trovare un punto d’incontro, ma rischiate sempre di vivere delle esperienze non totalmente appaganti.