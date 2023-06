Fare l’amore in macchina: location, posizioni ideali e consigli

Fonte: iStock Consigli e trucchi per fare l'amore in macchina in modo sicuro e divertente

Perché fare l’amore in macchina è sempre una buona idea? A volte può capitare di fare sesso in macchina per mancanza di altri luoghi fisici dove andare: in casa possono esserci i genitori mentre all’aperto ci si può non sentire sicure al 100%, quindi la macchina diventa un giusto compromesso per avere un po’ d’intimità e provare il brivido di fare qualcosa di diverso. Sì, perché una delle cose che piace di più nel fare l’amore in macchina è proprio l’idea della novità e del pericolo nell’essere scoperti. Altre volte ancora, invece, può capitare che la passione arrivi in modo così irrefrenabile da non lasciare tempo: il ritorno a casa, quindi, può diventare il momento perfetto per dimostrare al partner tutta la propria eccitazione e il proprio coinvolgimento.

La location ideale

Non c’è una legge che vieta categoricamente il sesso in macchina, tuttavia si può incorrere in brutti minuti d’imbarazzo, ma anche, e soprattutto, in sanzioni in denaro, denunce e arresto per atti osceni in luogo pubblico e per offesa al senso del pudore. Quindi, prima di partire o di farsi prendere dall’euforia del momento, è fondamentale scegliere un luogo adeguato per non essere visti. Al tempo stesso, si consiglia una zona non estremamente isolata e nel mezzo del niente.

Per questo è importante scegliere il luogo in modo tale che non sia vicino a scuole, parchi giochi, centri storici o strade estremamente trafficate, ma nemmeno in sentieri isolati o zone troppo appartate. Giusto lasciarsi trasportare dall’emozione e dall’entusiasmo di questa nuova, bella, esperienza, ma sempre con un occhio aperto su ciò che sta accadendo intorno, per evitare spiacevoli inconvenienti.

Le posizioni migliori per chi decide di fare l’amore in macchina

Le macchine grosse hanno più spazio all’interno, è vero, e probabilmente hanno anche più comfort, grazie ai sedili riscaldati e ad altri accessori ultra-tecnologici. Ma, come ci ha insegnato “Kamasmart”, libro illustrato con posizioni e infografiche su come fare sesso in macchine estremamente piccole, come spesso accade anche in altri ambiti, le dimensioni non sono tutto, anzi, a volte le dimensioni proprio non contano! Questo vale anche per le macchine. L’importante è trovare le giuste posizioni, consapevoli del fatto che la comodità durante i rapporti sessuali è un’altra cosa. Nonostante questo, ci si può divertire insieme, in qualsiasi macchina a disposizione.

La posizione Cowgirl

Questa posizione, nella variante da usare in macchina, può essere eseguita nei sedili anteriori con il ragazzo sul sedile reclinato e lei seduta sopra, rivolta verso di lui. È particolarmente attiva per la ragazza: in questa posizione, infatti, sarà proprio lei a dettare il ritmo e l’intensità.

La posizione dell’Amazzone

Lui è disteso nei sedili posteriori, mentre la ragazza sta sopra. Anche in questo caso a dettare il ritmo e l’intensità sarà lei. È un mix tra la posizione Cowgirl e quella del missionario. La ragazza può essere girata in avanti o scegliere la variante in cui è rivolta di schiena. Il ragazzo può decidere di tirare su le gambe a 90°, come suggerisce la posizione, utilizzando i sedili come appoggio, oppure lasciare le gambe abbassate.

Il missionario

Una delle posizioni più utilizzate durante i rapporti sessuali, anche in macchina è possibile fare il missionario. Se si hanno macchine particolarmente grandi possono essere indicati i sedili posteriori, altrimenti basta reclinare al massimo il sedile del passeggero. In questo caso, la ragazza è sdraiata sulla schiena e il ragazzo è sopra di lei.

Il doggystyle

Infine, un’altra posizione particolarmente apprezzata durante il rapporto sessuale in macchina è il doggystyle. Si consigliano i sedili posteriori, così da utilizzare le portiere o i sedili come appoggio e il ragazzo, dietro, appoggiato a quest’ultimi per non picchiare sul tettuccio della macchina. Altra variante, sui sedili anteriori, dove ogni partner utilizza quello del passeggero e quello del guidatore per appoggiare le ginocchia, prestando attenzione al cambio centrale.

Non solo sesso

La macchina può essere anche il luogo ideale per un po’ di preliminari piccanti: è possibile, infatti, iniziare a scaldare l’ambiente con la masturbazione di chi si trova nel lato del passeggero e, una volta fermi, continuare con un po’ di petting e sesso orale. Ci si può fermare qui oppure scegliere di proseguire con il rapporto sessuale: ascolta i desideri tuoi e del partner e non te ne pentirai!

Sedili anteriori o posteriori?

Ci sono delle posizioni (come la cowgirl) che sono più indicate per i sedili anteriori, altre per quelli posteriori (ad esempio il doggystyle): tutto dipende dalla posizione che si sceglie per fare l’amore in macchina. Se decidete di rimanere nei sedili anteriori, può essere più comodo stare nel lato del passeggero, per evitare il volante, e indietreggiare e abbassare il sedile, quanto basta per stare più comodi possibile.

Gli accorgimenti da sapere prima di fare sesso in macchina

Oltre al luogo e alle posizioni più adatte alla macchina per divertirsi, è utile conoscere anche altre accortezze per non trovarti impreparata quando farai l’amore in macchina.