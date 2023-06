Sesso orale: 10 cose che nessuno ti ha mai detto (me che ti sei sempre chiesta)

Fonte: iStock Photos Le risposte a tutte le domande sul sesso orale

Ancora considerato un tabù, il sesso orale è quell’attività sessuale che prevede l’uso di bocca, labbra e lingua per stimolare il pene, la vulva e la vagina e l’ano. Fellatio, cunnilingus, anilingus sono pratiche stimolanti, eccitanti e piacevoli… ma quali sono le cose da sapere sul sesso orale?

10 cose da sapere sul sesso orale

Ci sono alcune domande che probabilmente ti ronzano per la testa sul sesso orale, ma hai timore a chiedere. Per qualsiasi dubbio o perplessità è sempre bene rivolgersi agli esperti, come medici, ginecologi o psicologi, ma intanto puoi farti un quadro generale e trovare risposte su alcuni aspetti del sesso orale che forse non sai.

Cos’è il cunnilingus?

Il cunnilingus è la stimolazione orale della vulva, del clitoride e della vagina. Non esiste una regola universale che vada bene per tutte per raggiungere l’orgasmo: ognuna ha il proprio modo di provare piacere, ma l’utilizzo della lingua con calma e senza fretta, con l’aiuto delle labbra e un po’ di variazioni del ritmo sono ottimi alleati per iniziare. Il segreto è la lubrificazione.

Cos’è la fellatio?

La fellatio è la stimolazione orale del pene che avviene con la bocca e l’aiuto della lingua. Anche in questo caso, fondamentale la lubrificazione, che aiuterà tantissimo per un’esperienza magica. Siamo tutti diversi, quindi è importante ascoltare ciò che piace al partner per regalargli un bellissimo momento di piacere.

Ingoiando lo sperma si rimane incita?

Può sembrare scontato, ma è bene fare chiarezza su questo aspetto: ingoiare lo sperma non comporta nessuna gravidanza. L’apparato digerente, semplificando, fa sì che dalla bocca, attraverso l’esofago, si arrivi allo stomaco e all’intestino. Mentre gli spermatozoi contenuti nel liquido seminale maschile compiono un viaggio totalmente diverso: dalla vagina, la parte interna, risalgono fino all’utero, alla tuba di Falloppio fino a raggiungere l’ovocita maturo per fecondarlo. I due apparati sono separati, quindi non c’è modo di rimanere incinta se si ingoia lo sperma.

Con il sesso orale si trasmettono malattie?

Sì, se si pratica sesso orale senza protezioni si corre il rischio di contrarre alcune malattie sessualmente trasmissibili, come:

HPV

Sifilide

Gonorrea

Herpes genitale

Clamidia

HIV

Sai perfettamente che durante il sesso non protetto puoi incorrere nel rischio di contrarre questo tipo di malattie, ma anche con il sesso orale ci si espone a questo rischio, soprattutto per chi lo pratica. Il contagio di queste tipologie di malattie si ha con il contatto tra i fluidi genitali e le mucose contenute nella bocca, in special modo se ci sono ferite o piccoli tagli in bocca o se ci sono gengive che sanguinano.

Esistono preservativi per il sesso orale… e per la bocca?

Per rendere il sesso orale sicuro, soprattutto se conosci poco il partner, puoi optare per i preservativi pensati per il sesso orale e aromatizzati: ne esistono di tanti tipologie e rendono il sesso orale divertente e… gustoso!

Esistono anche i preservativi per la bocca: il Dental Dam è un foglio in lattice che funge da barriera tra il pene e la bocca, ricoprendola e proteggendola. Può essere usato anche sulla vagina e sull’ano, così da poter praticare qualsiasi tipo di sesso orale in modo sicuro per la propria salute.

Se non ti piace, è ok?

È normale che ad alcune persone il sesso orale non piaccia. Sia ragazzi sia ragazze possono non sentire piacere nel praticare o ricevere sesso orale e non c’è niente di male in questo. Per la consistenza o per il sapore del liquido o semplicemente perché non eccita: i motivi per cui non piace il sesso orale possono essere diversi e sono tutti rispettabili. Parlane con il partner, e se ti senti più tranquilla anche con un esperto, ma la cosa importante è non fare niente controvoglia: esistono tante pratiche, attività e giochi sessuali da fare in coppia per divertirsi insieme!

Alcuni alimenti cambiano il gusto?

Se hai già dato un’occhiata in internet riguardo al sapore dello sperma, avrai letto decine di testimonianze sul sapore del liquido maschile: “sa di nocciolina”, “è amaro”, “sa di cavolo”, “sa di ananas”. Internet è pieno di testimonianze come queste, soprattutto nei forum e sui social. Diciamo solo che ognuno di noi ha un sapore intimo distinto e, tendenzialmente, non cambia. E questo vale sia per gli uomini sia per le donne. Quello che può succedere è che mangiando alcuni alimenti qualche ora prima di un fellatio e di un cunnilingus il gusto del liquido genitale cambi, in meglio o in peggio. Ci sono alcuni alimenti, quelli ricchi di zolfo, che tendono a rendere maleodoranti le secrezioni del corpo, come cipolla, cavoli o asparagi, mentre altri, come ananas, papaia, cannella o sedano addolciscono i fluidi. Questo non significa che devi abolire dalla tua alimentazione le verdure “nemiche” dei liquidi genitali, ma semplicemente ti basterà prestare attenzione: se sai che dopo qualche ora dal pasto potresti trovarti in una situazione hot, meglio rimandare al giorno dopo l’assunzione di quegli alimenti.

Ovviamente, nicotina e alcol non aiutano a rendere le secrezioni più piacevoli in quanto il corpo tende ad espellere le sostanze tossiche attraverso le secrezioni, appunto, quindi il consiglio è quello di ridurre al minimo il loro consumo.

Se piace una cosa in particolare, si può dire?

Durante il cunnilingus, ma perché no anche durante la fellatio, sentirai brividi ed eccitazione in determinati momenti piuttosto che in altri: fai notare al partner che ti piace quello che sta facendo (o che stai facendo) senza timore o paura. È un modo per conoscersi meglio e per comunicare in modo efficace ciò che ti piace per le volte successive!

I suoni del corpo sono normali?

Quando inizierai a praticare sesso orale sentirai che il corpo, con i suoi liquidi, produrrà dei suoni e dei rumori: possono provocare imbarazzo, ma sono del tutto normali e, una volta normalizzati, diventeranno un’arma in più per incrementare piacere ed eccitazione.

Durante il sesso orale si usa solo la bocca?

Quando si pratica sesso orale ci si concentra sul movimento della lingua, delle labbra e della bocca, ma non dimentichiamoci altre parti del corpo, come le mani. Ci sono anche loro e possono essere alleate preziose per portare il piacere a un livello successivo… e a far riposare la bocca senza perdere l’atmosfera bollente che si è creato.