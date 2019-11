editato in: da

Dopo avervi illustrato quali sono le posizioni sessuali preferite dalle donne, come promesso, è arrivato il momento di occuparmi delle posizioni sessuali preferite dagli uomini.

Quali sono le posizioni sessuali preferite dagli uomini: la top 3

Prima di scrivere un articolo, sono solita indagare tra le mie conoscenze, per sondare il terreno e capire che cosa realmente piaccia fare e farsi fare sotto le lenzuola.

Nel caso delle posizioni preferite da lui, è emerso un dato molto importante: la maggior parte dei maschietti ha risposto “L’importante è che piaccia a lei”.

In realtà, non è sempre così… Convenite con me che gli uomini a letto – non tutti per fortuna – sono tendenzialmente degli egoisti?

Pecorina

L’uomo è appagato soprattutto da ciò che vede: un bel fondoschiena, ad esempio, resta un must, e quale posizione migliore della “pecorina”, per godersi pienamente lo spettacolo?

Meglio ancora se davanti a uno specchio, come precisa Marco:

Da maschio apprezzo la pecorina. Meno romantica ma decisamente brutale, al top se davanti a uno specchio così non mi perdo proprio niente!

Lei sopra

Maschi e femmine concordano sul fatto che quando è lei a stare sopra, il godimento possa raggiungere l’apice, per entrambi, come ci spiega nel dettaglio Andrea:

Mi piace quando lei sta sopra ma seduti su un divano, perché hai a portata di mano e bocca praticamente tutto – seno labbra ecc -; ci si può guardare negli occhi, ci si può sussurrare frasi spinte all’orecchio. Questa posizione e la più funzionale anche per l’orgasmo femminile. A condire il tutto: gli immancabili schiaffetti sul sedere.

A cucchiaio

A sorpresa, la posizione a cucchiaio è particolarmente apprezzata dai maschietti, che possono giocare con il corpo della partner usando mani e lingua.

Quando alla passione si unisce il sentimento, questa posizione permette di fare l’amore in modo molto intenso e farsi travolgere totalmente da sensazioni ed emozioni.

Antonio racconta:

Con la mia compagna, amo mettermi a cucchiaio e penetrarla con dolcezza. Con lei il sesso è amore e in questo modo posso sentire il suo odore, accarezzare la sua pelle calda e morbida e sussurrarle parole dolci ma anche meno dolci… sai com’è, quando l’atmosfera si surriscalda…

Ogni persona e ogni coppia è fatta a modo suo e non è quindi detto che queste tre posizioni siano realmente gradite a tutti gli uomini, anzi.

Ricorda sempre che l’importante è stare bene e divertirsi, perché il sesso deve essere la tua oasi di pace e libertà.

Parola di Sensual Coach.