Levante rivela: “Sono sapiosessuale”. E svela cosa significa

IPA Levante

Levante svela di essere sapiosessuale, raccontando cosa la attrae nel suo compagno in una confessione diretta e sincera, che racconta l’interiorità dell’artista siciliana.

Levante, la confessione sul compagno

Ospite di SayWaaad su Radio Deejay, Levante ha parlato della sua vita sentimentale. La cantante è legata da diverso tempo a Pietro Palumbo. La coppia ha una figlia, Alma Futura, arrivata nel 2022. Affascinante avvocato 38enne, Pietro è riuscito a conquistare l’artista siciliana non solo grazie alla sua bellezza, bensì usando la sua cultura.

Levante ha infatti rivelato di essere sapiosessuale. “Sono sapiosessuale – ha spiegato – vuol dire che sono attratta dalla conoscenza. Pietro, il mio compagno, è un uomo molto bello, proprio un bonazzo, però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio. Io lo adoro, parliamo di filosofia e io rimango appesa come una babba”.

Chi è Pietro Palumbo, il grande amore di Levante

Classe 1986, Pietro Palumbo è l’uomo che da anni è accanto a Levante. Nato e cresciuto a Palermo, Palumbo è un avvocato con una formazione di alto livello. Dopo la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università di Palermo, ha proseguito gli studi tra Milano e Londra, specializzandosi in ambito civile e commerciale. Oggi vive a Milano, dove lavora in uno studio legale affermato, mantenendo uno stile di vita decisamente lontano dalle luci dello spettacolo e dai social. Ed è proprio questa sua riservatezza uno degli aspetti che fin dall’inizio ha colpito Levante.

La loro storia nasce nel 2018, quasi per caso. La cantante ha raccontato più volte che quella sera non aveva alcuna voglia di uscire, eppure accettò all’ultimo minuto un invito a cena di amici. Al tavolo si ritrovò seduta proprio accanto a Pietro. L’incontro, che lei ha definito un “colpo di fortuna”, fu l’inizio di una conoscenza silenziosa, costruita con naturalezza e senza alcuna esposizione pubblica. Nei primi anni la coppia è rimasta lontana dai riflettori, vivendo una relazione stabile e profonda pur senza apparire insieme sui social né in eventi ufficiali.

La svolta pubblica nella loro storia arriva nel settembre 2021, quando Levante annuncia di essere incinta della sua prima figlia. La gravidanza, raccontata con parole poetiche e misurate, segna un momento chiave nella relazione. Il 13 febbraio 2022 nasce la loro bambina, Alma Futura, un evento che Levante descrive come “una rivoluzione totale”.

La cantante ha parlato apertamente della sua esperienza con la depressione post-partum, raccontando come Palumbo sia stato una figura centrale nel suo recupero emotivo. Un punto fermo, un compagno paziente e capace di tenere insieme la quotidianità mentre lei attraversava una fase delicata. La loro relazione oggi è una delle più solide e riservate dello showbiz italiano. Niente scandali, niente esposizione, solo una vita costruita su misura intorno alla figlia e ai rispettivi impegni professionali.

“La nostra è la storia più lunga che ho avuto – ha confessato l’artista -. E poi adesso c’è Alma: il legame più forte che potessimo creare. Ha una grande pazienza, è il più attento. Io non ho paura che Alma esplori casa, non le voglio trasmettere la mia ansia, la lascio libera. Lui la segue ovunque”.

