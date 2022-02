Levante è diventata mamma, è nata Alma Futura: l’annuncio su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Levante è diventata mamma: la cantante lo ha annunciato su Instagram, con un post tenerissimo. Una foto che ritrae solo una parte del viso della piccola appena nata, che ha chiamato Alma Futura.

Levante è diventata mamma: la prima foto su Instagram

Levante ha atteso un giorno prima di annunciare la nascita della sua piccola: la cantante ha pubblicato la prima foto della sua bambina, che immortala solo una parte del suo visino, accompagnandola a parole cariche d’amore.

“Il 13 febbraio è nata Alma Futura – ha scritto a corredo dello scatto – Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”.

L’artista ha poi aggiunto: “È stato un momento indimenticabile“. Non sono mancate parole di ringraziamento per il suo Pietro, che l’ha accompagnata “in questo viaggio”, è a tutti i medici, le ostetriche e il personale sanitario dell’ospedale Humanitas San Pio X, dove ha dato alla luce la piccola Alma.

Levante, l’amore con Pietro e la gravidanza

Levante e il compagno Pietro Palumbo sono diventati genitori per la prima volta. La cantante e l’avvocato siciliano, come lei, sono legati ormai da un paio d’anni, ma su questo Levante ha sempre tenuto il massimo riserbo. Il loro amore, sempre tenuto lontano dalla luce dei riflettori, è nato per caso. Un incontro casuale che si è trasformato in un colpo di fulmine e ha portato alla gioia più grande, quella della loro piccola Alma Futura: “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare – ha raccontato Levante in un’intervista al Corriere – . Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”.

Sempre gelosa della sua privacy, l’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso settembre come un fulmine a ciel sereno per tutti i suoi fan, soltanto quando la cantante era già abbondantemente entrata nel secondo trimestre. Anche in quell’occasione aveva deciso di preservare l’intimità di momenti così preziosi: Claudia Lagona, questo il vero nome dell’artista, lo aveva infatti annunciato al mondo con un post lungo e intenso, in cui solo alla fine rivelava di essere già al quinto mese.

Anche la stessa foto utilizzata su Instagram non suggeriva nulla: non un pancino, né un’ecografia a suggerire la bella notizia. “Da lì che te ne pare della vita?”, aveva scritto, “Tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

E adesso che la piccola Alma Futura è nata, mamma Claudia e papà Pietro non possono che essere al settimo cielo e mostrarle finalmente quel mondo che ha visto nascere il loro amore.