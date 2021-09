Levante sarà mamma di una bimba: l’annuncio bellissimo su Instagram

Chi è Levante: vita, amori, carriera

Levante diventerà presto mamma e lo ha fatto sapere nella maniera ormai più consolidata – via social – ma allo stesso tempo nella forma più originale e poetica, come è congeniale a questa cantante tanto bella quanto brava, che noi amiamo tanto. Claudia Lagona, questo il suo vero nome, lo ha infatti detto con un post lungo e intenso, in cui alla fine rivela di essere al quinto mese. Nemmeno la foto accanto, una sua immagine sorridente, anticipa nulla. Solo arrivando alla fine delle sue parole si scopre la magia. E si capisce che a parlare, attraverso la sua mano, è la piccolina “rannicchiata nel suo ventre”. Frutto dell’amore con Pietro Palumbo, suo fidanzato da un paio d’anni.

Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia.