Levante diva rock sul palco: spacchi, trasparenze e tatuaggi in vista

All’Atlantico di Roma, Levante porta in scena un’estetica romantica e rock fatta di slip dress satinati, platform audaci e trasparenze sofisticate

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Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

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Levante diva rock sul palco: spacchi, trasparenze e tatuaggi in vista
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Levante sul palco dell’Atlantico di Roma
Che abito ha indossato Levante? Come si è svolto il concerto di Levante? Quali sono le canzoni del tour Dall'Amore Live?

Certe artiste riescono a trasformare un concerto in qualcosa che va oltre la musica. Un immaginario preciso, quasi cinematografico, fatto di luci, movimenti e abiti che diventano parte integrante del racconto. Levante appartiene decisamente a questa categoria. E durante la data romana del tour Dell’Amore Live all’Atlantico lo ha dimostrato ancora una volta, salendo sul palco con un look che sembra sospeso tra romanticismo anni Novanta e sensualità dark.

Levante sceglie il rosa cipria più sensuale del tour

Per il concerto all’Atlantico di Roma, Levante punta tutto su un abito sottoveste in satin rosa cipria, fluido e leggerissimo, capace di seguire ogni movimento sul palco senza mai irrigidirsi. Un pezzo apparentemente minimal, ma costruito con dettagli molto precisi.

La silhouette richiama chiaramente gli slip dress iconici degli anni ’90, quelli che sembravano scivolare addosso al corpo senza sforzo. Qui però la linea classica viene spezzata da un corpetto lavorato con piccoli drappeggi e aperture cut-out sul décolleté e sotto il seno, dettagli che rendono il look molto più contemporaneo e meno nostalgico. La parte superiore crea movimento, quasi un effetto torciglione morbido, mentre le sottilissime spalline lasciano completamente scoperte spalle e tatuaggi.

Levante durante il concerto all’Atlantico con abito sottoveste rosa e tatuaggi in vista
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Levante sul palco dell’Atlantico di Roma

Ed è proprio lì che il look cambia registro. Perché quel rosa chiarissimo, quasi etereo sotto le luci del palco, entra in contrasto con l’anima più rock dell’artista. I tatuaggi in vista sulle braccia interrompono la delicatezza del satin e aggiungono carattere all’intera immagine. Nulla appare troppo costruito o eccessivamente “perfetto”: il vestito resta fluido, vivo, pensato per muoversi con lei durante il concerto.

Anche lo spacco laterale gioca un ruolo importante. Non è soltanto un dettaglio sensuale, ma un elemento funzionale alla performance. Ogni passo lascia intravedere le gambe, le calze lavorate e le scarpe platform altissime che completano il look con una forte impronta glam rock.

Le scarpe platform diventano protagoniste del look concerto

Se l’abito racconta il lato più romantico di Levante, le scarpe riportano tutto dentro un’estetica decisamente più audace. Sul palco, infatti, la cantante abbina il satin cipria a sandali platform massicci dal tacco largo e altissimo, con plateau evidente e cinturino sottile alla caviglia.

Levante canta all’Atlantico di Roma con slip dress rosa cipria e sandali platform durante il tour Dell’Amore Live
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Levante sul palco dell’Atlantico di Roma

Sono scarpe che non passano inosservate. Hanno qualcosa di teatrale un po’ dark che da tempo accompagna lo stile della cantante. Il contrasto funziona proprio perché non cerca armonia perfetta. Da una parte c’è la morbidezza lingerie-inspired dell’abito, dall’altra una scarpa pesante, quasi aggressiva.

Levante e la rinascita dopo il dolore: “Mi sentivo ovattata”

Negli ultimi mesi Levante ha scelto di raccontarsi anche fuori dalla musica, affrontando pubblicamente uno dei temi più delicati e ancora troppo poco discussi: la depressione post-partum vissuta dopo la nascita della figlia Alma Futura. Lo ha fatto senza filtri, con quella sincerità quasi disarmante che da sempre attraversa anche le sue canzoni.
La cantante ha raccontato di essersi sentita “ovattata”, distante da sé stessa e perfino dalla musica, come se improvvisamente tutto ciò che prima le apparteneva avesse perso nitidezza. Ed è impossibile non leggere anche il tour Dell’Amore Live dentro questa nuova consapevolezza.

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