Levante diva rock sul palco: spacchi, trasparenze e tatuaggi in vista

All’Atlantico di Roma, Levante porta in scena un’estetica romantica e rock fatta di slip dress satinati, platform audaci e trasparenze sofisticate

Getty Images Levante sul palco dell’Atlantico di Roma

Certe artiste riescono a trasformare un concerto in qualcosa che va oltre la musica. Un immaginario preciso, quasi cinematografico, fatto di luci, movimenti e abiti che diventano parte integrante del racconto. Levante appartiene decisamente a questa categoria. E durante la data romana del tour Dell’Amore Live all’Atlantico lo ha dimostrato ancora una volta, salendo sul palco con un look che sembra sospeso tra romanticismo anni Novanta e sensualità dark.

Levante sceglie il rosa cipria più sensuale del tour

Per il concerto all’Atlantico di Roma, Levante punta tutto su un abito sottoveste in satin rosa cipria, fluido e leggerissimo, capace di seguire ogni movimento sul palco senza mai irrigidirsi. Un pezzo apparentemente minimal, ma costruito con dettagli molto precisi.

La silhouette richiama chiaramente gli slip dress iconici degli anni ’90, quelli che sembravano scivolare addosso al corpo senza sforzo. Qui però la linea classica viene spezzata da un corpetto lavorato con piccoli drappeggi e aperture cut-out sul décolleté e sotto il seno, dettagli che rendono il look molto più contemporaneo e meno nostalgico. La parte superiore crea movimento, quasi un effetto torciglione morbido, mentre le sottilissime spalline lasciano completamente scoperte spalle e tatuaggi.

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Ed è proprio lì che il look cambia registro. Perché quel rosa chiarissimo, quasi etereo sotto le luci del palco, entra in contrasto con l’anima più rock dell’artista. I tatuaggi in vista sulle braccia interrompono la delicatezza del satin e aggiungono carattere all’intera immagine. Nulla appare troppo costruito o eccessivamente “perfetto”: il vestito resta fluido, vivo, pensato per muoversi con lei durante il concerto.

Anche lo spacco laterale gioca un ruolo importante. Non è soltanto un dettaglio sensuale, ma un elemento funzionale alla performance. Ogni passo lascia intravedere le gambe, le calze lavorate e le scarpe platform altissime che completano il look con una forte impronta glam rock.

Le scarpe platform diventano protagoniste del look concerto

Se l’abito racconta il lato più romantico di Levante, le scarpe riportano tutto dentro un’estetica decisamente più audace. Sul palco, infatti, la cantante abbina il satin cipria a sandali platform massicci dal tacco largo e altissimo, con plateau evidente e cinturino sottile alla caviglia.

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Sono scarpe che non passano inosservate. Hanno qualcosa di teatrale un po’ dark che da tempo accompagna lo stile della cantante. Il contrasto funziona proprio perché non cerca armonia perfetta. Da una parte c’è la morbidezza lingerie-inspired dell’abito, dall’altra una scarpa pesante, quasi aggressiva.