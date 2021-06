Levante, l’incontro con il fidanzato Pietro: “Un grandissimo colpo di fortuna”

editato in: da

Chi è Levante: vita, amori, carriera

Cantante e scrittrice, Levante si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di sé, del suo nuovo libro e del compagno Pietro Palumbo, con cui sta insieme da quasi due anni.

Una relazione che Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, classe 1987, ha tenuto lontano dai riflettori e iniziata grazie a una conoscenza avvenuta per caso. È la stessa artista a raccontarlo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui definisce l’incontro con quello che poi sarebbe diventato il suo fidanzato: “Un grandissimo colpo di fortuna”. Levante, infatti, ha spiegato che si sono conosciuti grazie a un cambio di piani per una serata: “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo!”, ha ricordato. Anche il compagno, di professione avvocato è siciliano come Levante, lei però è nata a Catalgirone in provincia di Catania e vissuta fino ai 14 anni a Palagonia, quando poi si è trasferita a Torino.

Sulla riservatezza riguardo alla sua vita privata e alla relazione con Pietro Palumbo, Levante ha raccontato l’aneddoto che aveva portato all’uscita di alcune immagini di coppia: “Stiamo insieme da quasi due anni. Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale…”, ha ricordato nell’intervista al Corriere della Sera.

Non è la prima volta che l’artista parla del compagno. Lo scorso anno, reduce dal successo di Sanremo 2020, aveva svelato di essere innamorata a Verissimo, in una chiacchierata con Silvia Toffanin aveva spiegato: “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”.

Altri dettagli sul fidanzato li aveva raccontati ai microfoni di Radio Deejay: “Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri”, aveva spiegato tra le altre cose.

E se l’amore procede a gonfie vele, ci sono novità anche dal punto di vista professionale: l’otto giugno uscirà il suo terzo romanzo: E questo cuore non mente, edito da Rizzoli.