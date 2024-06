Siamo ancora a giugno ma il 2024 è già stato un anno parecchio movimento per Anna Falchi. Da quando, nel 2002, si è conclusa la relazione con il fidanzato storico Andrea Ruggieri, al suo fianco per oltre dieci anni, Anna Falchi sembra non riuscire a trovare un degno sostituto. Almeno fino ad oggi, perché l’attrice è stata recentemente paparazzata con un uomo giovane e affascinante che sembra averle rubato il cuore. Si chiama Simone Barbato e non appartiene al mondo dello spettacolo.

Chi è Simone Barbato

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Anna Falchi in compagnia di un giovane moro. I due sono stati avvistati a una romantica cena a lume di candela e ancora a passeggiare sotto il chiaro di luna per le strade di Roma. Intenti a scambiarsi tenerezze, per finire in preda alla passione: dita che si intrecciano, abbracci, appassionati baci. Lei sorride, sembra felice e a suo agio. Lui non è un volto noto, ma non è servito molto tempo per scoprirne l’identità.

Si tratta di Simone Barbato, 34 anni – 18 in meno dell’attrice, psicologo. Noto nel settore, e reduce da qualche apparizione in tv, per essere tra i fondatori di una start up che si occupa di psicologia digitale. Hanno messo a punto un visore che, tramite l’intelligenza artificiale e le sue simulazioni, aiuta a superare paure e fobie. E questo, per il momento, è tutto. Non sappiamo come Anna e Simone si siano conosciuti, né da quanto tempo i due si frequentino.

Anna Falchi alla ricerca dell’amore?

All’estate Anna Falchi ci è arrivata in compagnia di un altro giovane professionista: Andrea Crippa, il numero due di Matteo Salvini alla Lega, che la showgirl ha frequentato ufficialmente per circa sei mesi. Si diceva che sarebbero potuti pesare i 14 anni di differenza, ma considerata l’età del nuovo compagno, saranno stati decisamente altri i motivi della rottura tra Falchi e il politico rampante.

Prima di Crippa ci fu Walter Rodinò, un esperto di comunicazione, padre di una ragazza di 17 anni, fidanzato di Anna per circa un anno mezzo. La loro storia sembrava andare a gonfie vele e nessuna spiegazione è mai stata data sulla sua fine. Insomma, l’uomo giusto non sembra essere ancora arrivato per l’ex concorrente di Miss Italia, tornata single nel 2022 dopo 11 anni di grande amore con Andrea Ruggieri, anche lui nella politica, deputato di Forza Italia.

O forse la conduttrice che ha da poco superato i 50 anni ed è ancora in splendida forma, l’uomo giusto non lo cerca affatto. Di fronte al compimento del mezzo secolo aveva raccontato: “Mi hanno sempre descritto come una mangiauomini eppure, di tanti compagni che ho avuto, ho solo un pentimento: non essermi divertita abbastanza”.

Senza imbarazzo, Anna ha affermato: “Quante occasioni ho perso, quanti fighi lasciati scappare! Avevo un mare di corteggiatori, uomini famosi… Ma sono sempre stata fidanzata e volevo mantenere il buon nome, non ci tenevo a essere chiacchierata. Anche se mi chiedo: perché, se una donna si comporta liberamente è una poco di buono e l’uomo, invece, un playboy? Dovrebbe esserci parità”. E allora lasciamola pure divertire.