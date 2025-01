Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri: paura per la conduttrice

Fonte: IPA Anna Falchi

Attimi di paura per Anna Falchi a I Fatti Vostri, il programma che conduce su Rai2 dal 2021. In chiusura della puntata del 21 gennaio 2025, la conduttrice stava salutando il pubblico prima di passare la linea al Tg1, quando si è accasciata cercando sostegno nel collega Tiberio Timperi che, al suo fianco, ha evitato la caduta.

Perché Anna Falchi è svenuta a I Fatti Vostri

Anna Falchi è svenuta a I Fatti Vostri mentre andavano in onda i titoli di coda della trasmissione. Proprio la 52enne stava dando al pubblico l’appuntamento per il giorno successivo, quando ha accusato un mancamento ed è stata costretta a sedersi a terra. Tiberio Timperi, che l’ha sorretta, ha subito chiesto se si trattasse di uno scherzo, ma Anna ha chiarito di essere seria.

Anna Falchi stava dicendo: “Pronti, quasi tutti schierati per darvi l’appuntamento a domani mattina… come sempre 11:10” e poi si è accasciata a terra. “Oddio… oddio”, è riuscita solamente a dire. “Che è successo? Ma è uno scherzo?”, ha chiesto Timperi. Lei, a terra, ha replicato: “No, sono svenuta. Scusate”.

Timperi ha quindi preso le redini della situazione, rassicurando il pubblico a casa e le persone in studio: “Abbiamo materiale per Blob e Striscia la Notizia, ma comunque state tranquilli, non è successo niente”, ha dichiarato. Anche la Falchi ha voluto subito rassicurare fan e spettatori: “Mi sono alzata troppo velocemente, ma è tutto a posto”. Timperi ci ha così scherzato su: “Succede, è l’età”, per poi dare un bacio affettuoso alla soubrette.

Come sta Anna Falchi dopo lo svenimento in diretta

Per ora nessun aggiornamento via social da parte di Anna Falchi, ma la sensazione è che non si trattasse di nulla di grave. I Fatti Vostri tornerà in onda da domani, come sempre tutti i giorni alle 11.10, per accompagnare gli spettatori di Rai2 fino all’ora del Tg2. Il programma va in onda dal 1990 e quella in corso è la seconda edizione consecutiva con la coppia formata dalla Falchi e da Tiberio Timperi alla conduzione. Il giornalista e conduttore è subentrato a Salvo Sottile nel 2023.

