I Fatti Vostri, slitta la data di inizio. Problemi per Anna Falchi e Montrucchio

IPA Flavio Montrucchio e Anna Falchi

Slitta la ripartenza de I Fatti Vostri. La nuova edizione dello storico programma diretto da Michele Guardì era prevista per il prossimo lunedì 29 settembre ma all’ultimo la Rai ha deciso di posticipare per alcuni problemi tecnici. Rinviato quindi il debutto della coppia inedita, ma già promettente, formata da Anna Falchi e Flavio Montrucchio.

Quando inizia I Fatti Vostri con Anna Falchi e Flavio Montrucchio

Con una nota la Direzione Daytime della Rai ha annunciato che la nuova edizione de I Fatti Vostri partirà il prossimo 6 ottobre 2025. Il motivo dello slittamento è stato condiviso chiaramente: “Per garantire il miglior allestimento della scenografia, conseguente al cambio di studio, e del nuovo gioco che animerà la trasmissione, la Direzione Daytime comunica che la partenza de I Fatti Vostri è stata posticipata a lunedì 6 ottobre alle 11.10 su Rai2″, si legge nel breve comunicato.

Per il quinto anno consecutivo c’è alla guida dello show Anna Falchi, approdata a I Fatti Vostri nel 2021 dopo una lunga assenza dal piccolo schermo. Se in passato l’abbiamo vista in coppia con Salvo Sottile e Tiberio Timperi, quest’anno è il turno di Flavio Montrucchio. Dopo una serie di successi su Real Time, il conduttore dagli occhi di ghiaccio è approdato in Rai, pronto a lasciare il segno.

“Sono molto contenta – ha dichiarato Anna Falchi in un’intervista a DiPiù Tv – e mi sento anche piena di responsabilità, perché questa volta sono io a fare gli onori di casa, ad accompagnarlo dentro la grande famiglia dei Fatti Vostri, che da cinque anni è parte della mia vita”.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi e mai confermate, sarebbe stata proprio Anna Falchi a suggerire alla direzione di assumere Flavio Montrucchio “preferendolo all’attore Paolo Conticini, inizialmente destinato a condurre il programma al suo fianco”.

Pare che la Falchi abbia preferito avere al suo fianco Montrucchio, sposato da oltre venti anni con Alessia Mancini, perché avrebbe un carattere più mansueto rispetto all’attore toscano.

Anche se Anna ha spiegato che “io e Flavio ci siamo conosciuti da poco, durante la giornata dedicata ai Palinsesti Rai, ma già stiamo rodando i motori, l’emozione è tanta”.

I Fatti Vostri tra longevità e novità

I Fatti Vostri è uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, ideato da Michele Guardì, e pronto a tornare su Rai 2 per il suo trentaseiesimo anno. La storica piazza televisiva riaprirà presto le sue porte con una nuova scenografia, pensata per offrire al pubblico uno spazio ancora più accogliente e dinamico.

Anche in questa nuova edizione, il programma continuerà a raccontare le storie di persone comuni e personaggi noti, attraverso un racconto che intreccia attualità, cronaca, sentimenti e curiosità. Non mancheranno gli ospiti fissi, protagonisti delle rubriche storiche più seguite, affiancati da nuovi volti e spazi inediti.

Tra le novità di quest’anno, un nuovo gioco telefonico coinvolgerà direttamente i telespettatori da casa, per rendere la piazza ancora più partecipata e interattiva. Non mancherà ovviamente l’oroscopo di Paolo Fox, da tempo uno dei pilastri del format. E nel cast ritroveremo il maestro Stefano Palatresi con la sua orchestra.