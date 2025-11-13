“Tensioni a I Fatti Vostri”, interviene Anna Falchi e fa chiarezza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Falchi

Anna Falchi interviene riguardo alcune indiscrezioni su I Fatti Vostri e spiega cosa succede dietro le quinte della trasmissione. Lo storico programma di Michele Guardì da tempo viene condotto da Flavio Montrucchio e Anna Falchi che, almeno di fronte ai riflettori, sembrano piuttosto affiatati. Qualche settimana fa però si era parlato di “aria di tempesta” nel backstage.

“Tensioni dietro le quinte de I Fatti Vostri”, le indiscrezioni

L’indiscrezione su alcune tensioni dietro le quinte de I Fatti Vostri erano apparse sulla rubrica del settimanale Chi, C’è Chi dice…, nella quale emergono dettagli nascosti della tv e del mondo dello spettacolo. Stavolta, nel mirino è finita la trasmissione di Rai2 e sulle pagine della rivista si legge: “Ci sarebbero tensioni tra la conduttrice Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione, Michele Guardì”.

Anna Falchi ha voluto replicare in modo diretto ai gossip e lo ha fatto in modo diretto, pubblicando su Instagram una foto che la ritrae insieme a Flavio Montrucchio e a Giovanni Flora, capo progetto e autrice della trasmissione. Con loro anche Michele Guardì, seduto su una sedia in mezzo a loro. “In piazza regna la serenità e la gioia”, ha scritto la conduttrice. La storia su Instagram è accompagnata dal brano We are Family delle Sister Sledge, per sottolineare il clima positivo dello show.

Il rapporto fra Flavio Montrucchio e Anna Falchi a I Fatti Vostri

Flavio Montrucchio è sbarcato a I Fatti Vostri per sostituire Tiberi Timperi. A volerlo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio Anna Falchi. Conduttore brillante e showman, Montrucchio sarebbe riuscito a conquistare da subito la collega, creando con lei un ottimo rapporto.

“Tra noi va meravigliosamente – aveva confessato Anna Falchi, parlando con il settimanale Oggi, poco dopo l’inizio dello show -. Lui è uno showman nato, ci intendiamo con uno sguardo. Due ore di diretta sono adrenalina pura: cambiamo argomento ogni pochi minuti…Non ci si annoi né a casa né in studio”.

53 anni e una lunga carriera alle spalle, Anna Falchi si è sempre dimostrata una donna coraggiosa e senza peli sulla lingua, pronta a dire ciò che pensa. Molti sono convinti che sia stata proprio lei a indicare Flavio Montrucchio come possibile conduttore al suo fianco nell’avventura de I Fatti Vostri. Una indiscrezione che andrebbe a stridere con quanto riferito riguardo le tensioni dietro le quinte dello show fra i conduttori.

Flavio Montrucchio, poco prima dell’inizio della trasmissione, aveva raccontato il suo debutto con grande entusiasmo, svelando tutta la felicità di essere nello show: “Sarò un complice birichino del pubblico – aveva dichiarato – adoro il contatto diretto e credo che il gioco telefonico sia perfetto per far sentire gli spettatori parte della piazza. È una sensazione incredibile. Sapendo che dietro ci sono decenni di storia della tv e grandi nomi come Michele Guardì, ti fa capire subito l’importanza e la responsabilità del ruolo. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di mettermi alla prova assieme ad Anna”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!