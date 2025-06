I Fatti Vostri, Paolo Conticini prende il posto di Tiberio Timperi

Fonte: IPA Paolo Conticini

Fuori uno, dentro l’altro. Nel grande gioco degli avvicendamenti televisivi, l’arrivo di Paolo Conticini a I Fatti Vostri segna un cambio di passo per il mezzogiorno di Rai2. Dopo due stagioni condotte da Tiberio Timperi, lo storico programma ideato da Michele Guardì accoglie un nuovo volto, noto al pubblico per il successo del Nove in Cash or Trash. Una sfida non da poco per l’attore toscano, che raccoglie l’eredità di un professionista navigato e si prepara a condividere lo studio con Anna Falchi, riconfermata per il quinto anno consecutivo.

Conticini, oggi volto apprezzato anche in tv, torna sulla Rai per affrontare una piazza decisamente più complessa. Il contenitore mattutino alterna cronaca, costume, musica e leggerezza. Richiede quindi ritmo, empatia ma anche una certa dose d’improvvisazione perché si svolge tutto in diretta.

Paolo Conticini sbarca in Rai

È un salto impegnativo per Paolo Conticini, che il grande pubblico ha conosciuto e amato al cinema accanto a Christian De Sica, nei film natalizi che hanno segnato un’epoca e che sono rimasti nella memoria di tutti. La sua carriera, fatta di ruoli brillanti ma anche di prove più intense in teatro, testimonia una versatilità che ora viene messa alla prova anche sul piccolo schermo.

Non è la sua prima volta da conduttore. Nel 2022 ci aveva provato con Una scatola al giorno, game show andato in onda nel preserale di Rai2 senza troppo clamore. Un’esperienza poco fortunata, ma che oggi potrebbe rivelarsi preziosa. Perché I Fatti Vostri è un rituale quotidiano che si ripete da decenni, una compagnia fedele per migliaia di spettatori, e inevitabilmente dovrà dimostrare di sapersi muovere tra storie vere e momenti di leggerezza con naturalezza e soprattutto senza maschere.

Il legame inedito con Anna Falchi

Accanto a lui, Anna Falchi. Una presenza ormai familiare per il pubblico della trasmissione e che di stagione in stagione si adegua a nuovi compagni d’avventura. Dopo Salvo Sottile e Tiberio Timperi, la Falchi apre un nuovo capitolo al fianco di Paolo Conticini, un volto che porta con sé il fascino del debutto e la curiosità che si genera intorno a un nome nuovo. Sarà interessante osservare come crescerà la loro intesa sul campo.

Il suo arrivo a I Fatti Vostri solleva anche un altro interrogativo: che ne sarà di Cash or Trash? Il programma cult del Nove, in cui veste i panni del battitore d’asta con competenza e ironia, rischia di perdere il suo volto di riferimento. Rai e Warner Bros stanno valutando la compatibilità degli impegni, ma l’approdo quotidiano su Rai2 potrebbe segnare un addio.

Nel frattempo, Tiberio Timperi non sparisce dai radar. Per lui è pronto un nuovo ruolo su Rai 1, alla guida di 1 Mattina News. Un passaggio che conferma la volontà dell’azienda di rinnovare i volti dei suoi programmi, puntando su profili trasversali e in grado di parlare a un pubblico sempre più ampio, complesso ed esigente. Il mezzogiorno della Seconda Rete si prepara dunque a cambiare immagine, ma senza tradire la sua essenza. E Paolo Conticini sembra avere gli strumenti giusti per farsi, ancora una volta, i fatti nostri.