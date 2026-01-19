Chi è Mauro Casciari e cosa fa con Paolo Conticini

Comico, conduttore radiofonico e inviato de Le Iene, Mauro Casciari è un artista poliedrico, ora a teatro con Paolo Conticini.

Negli ultimi mesi il nome di Mauro Casciari è tornato al centro dell’attenzione non solo per il suo storico percorso televisivo e radiofonico, ma anche per una nuova e importante sfida artistica: il teatro musicale. Accanto a lui c’è Paolo Conticini, attore amatissimo dal pubblico italiano con cui condivide il palcoscenico in uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale.

Chi è Mauro Casciari, carriera e vita privata

Mauro Casciari è nato a Roma il 7 settembre 1966. La sua carriera prende forma negli anni Novanta, quando inizia a lavorare come autore e comico, mostrando fin da subito una comicità ironica e intelligente.

La grande popolarità arriva nel 1997 quando entra nel cast del programma Le Iene. Mauro Casciari diventa rapidamente uno dei volti più riconoscibili della trasmissione grazie ai suoi servizi pungenti e al suo stile diretto, rimanendo legato allo show di Italia 1 per oltre vent’anni.

Parallelamente alla televisione, Casciari ha sviluppato negli anni una solida carriera nel mondo della radio, diventando uno dei conduttori di punta di RDS – Radio Dimensione Suono. Un altro capitolo importante della sua carriera è la collaborazione con Fiorello. Il comico e conduttore è stato uno degli uomini chiave di Viva Rai2!, dove ha ricoperto il ruolo di autore e presenza fissa, spesso definito ironicamente il “braccio sinistro” dello showman siciliano. Il programma ha ottenuto ascolti record e grande consenso da parte della critica, confermando la versatilità e l’esperienza di Casciari.

Mauro Casciari e Paolo Conticini a teatro

L’ultima avventura professionale di Mauro Casciari è Tootsie, il Musical dove recita accanto a Paolo Conticini. Lo spettacolo, firmato e adattato per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo, prende ispirazione dall’omonimo film del 1982 diretto da Sydney Pollack, divenuto un cult grazie all’interpretazione di Dustin Hoffman.

Dal 22 gennaio al 1° febbraio, Tootsie andrà in scena al Teatro Sistina di Roma, prima di intraprendere una lunga tournée che toccherà numerose città italiane, tra cui Imola, Vicenza, Firenze, Messina, Imperia, Modena e Bolzano. Un calendario fitto che testimonia il grande interesse intorno allo spettacolo.

Al centro della storia c’è Michael Dorsey, attore di talento, ostacolato da un carattere difficile, che decide di reinventarsi assumendo l’identità di Dorothy Michaels. Un espediente narrativo che diventa il pretesto per una commedia vivace, ricca di equivoci e colpi di scena.

A dare corpo e anima al protagonista è Paolo Conticini che affronta il doppio ruolo con padronanza scenica. Accanto a lui, nel ruolo di Jeff, amico e confidente del protagonista, c’è Mauro Casciari, al suo debutto assoluto nel musical. La sua presenza rappresenta una sorpresa per molti.

Casciari porta sul palco il suo inconfondibile senso del tempo comico, affinato in anni di televisione e radio, riuscendo a inserirsi perfettamente nel meccanismo teatrale. Il rapporto tra Michael e Jeff diventa uno dei motori emotivi e narrativi dello spettacolo, fatto di complicità, ironia e confronti sinceri.

Tootsie, il Musical si distingue per il suo ritmo serrato e per una messa in scena brillante che non rinuncia a uno sguardo critico sul mondo dello spettacolo, spesso dominato da dinamiche contraddittorie, scorciatoie e compromessi. Il tutto è raccontato con leggerezza, trasformando temi complessi in intrattenimento intelligente, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.