Chi è Maria Soave, giornalista di 1mattina News con Tiberio Timperi

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi è Maria Soave, giornalista di 1mattina News

Svariati i cambiamenti nel palinsesto Rai, il che comprende anche 1mattina News, che vedrà Tiberio Timperi nuovamente nei panni di un giornalista: “Vi daremo il buongiorno con caffè e notizie”. Non sarà solo nella conduzione. Al suo fianco ci sarà Maria Soave, già conduttrice del Tg1 del mattino.

Chi è Maria Soave

Maria Soave è una ben nota giornalista, nata il 18 agosto 1976. Divenendo giornalista ha realizzato il suo sogno. Dopo il diploma, ha scelto Lettere Classiche, laureandosi presso l’Università di Perugia. È poi approdata alla scuola di giornalismo in Umbria.

Il suo percorso lavorativo ha avuto inizio con Il Messaggero, Il Sole 24 Ore e poi Rcs Media Group. La sua carriera è decollata e nel 2004 è entrata in Rai, lavorando per il Tg3 e poi approdare su Rai1. Qui è diventata caposervizio della redazione interni e conduttrice dell’edizione delle 13:30 del Tg1.

Vita privata

Maria Soave è molto attiva sui social ma, nonostante questo, tutela la propria privacy. Le informazioni in merito scarseggiano. A lungo si è parlato della sua complicità con il collega Massimiliano Ossini, ma i due hanno confermato d’essere soltanto amici.

Di lei sappiamo che è divenuta madre nel 2016 e che suo figlio si chiama Alessandro. Non sappiamo nulla, invece, del padre. Per quanto riguarda la sua famiglia, ha una sorella di nome Paola, con la quale ha un ottimo rapporto. Sul fronte personale, sappiamo di lei che è un’amante della natura e una gran fan di Bruce Springsteen.

1 mattina News con Tiberio Timperi

1 mattina News è tra le novità della nuova stagione di Rai 1. Un nuovo programma che informerà il pubblico dal lunedì al venerdì, a partire dall’8 settembre. Il tutto avrà inizio alle ore 6:00, proponendo le principali notizie del giorno. Una rassegna, o quasi, condotta da Tiberio Timperi e Maria Soave.

Una nuova sfida che vede il presentatore molto emozionato. Un ritorno al passato per lui, che ha spiegato come sia un tipo di persona che prende ciò che la vita offre. E per quanto riguarda l’intrattenimento: “Certi amori vanno e vengono”.

A Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “La sveglia all’alba non mi peserà molto. Generalmente mi alzo presto e faccio le cose con calma. Ora dovrà accelerare i tempi e andare a letto prima”. Per quanto riguarda il pubblico, punterà a dare le “notizie fresche”. Si punterà su un pubblico variegato, dagli anziani mattinieri a chi si prepara per andare a lavoro.

Nessun problema neanche sotto l’aspetto dell’ansia da diretta: “Non amo i programmi dove si deve seguire un copione. Gli imprevisti mi caricano e mi elettrizzano”.