IPA Ivano dei Cugini di Campagna

Clima rovente a I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai 2 condotto quest’anno da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Nello studio è addirittura volata una scarpa grazie a Ivano Michetti, chitarrista dello storico gruppo dei Cugini di Campagna. Il musicista si è detto stufo della situazione privata che sta vivendo da anni a causa di Samia, una donna che occupa abusivamente la sua abitazione romana, nella zona di Torpignattara.

I Fatti Vostri, scontro tra Ivano dei Cugini di Campagna e Samia

Ospite de I Fatti Vostri, Ivano Michetti – 78 anni – ha ripercorso con la conduttrice Anna Falchi la vicenda dell’immobile, spiegando di aver affittato inizialmente la casa a un cittadino iracheno che aveva poi lasciato l’Italia per un breve viaggio. Era il 2022, qualche mese dopo l’ictus che ha stravolto la vita dell’artista.

Secondo il racconto del musicista, l’uomo avrebbe subaffittato l’appartamento alla tunisina Samia senza un regolare contratto. A insospettirlo era stata l’assenza di notizie dell’inquilino, al punto da spingerlo a mandare il figlio a verificare la situazione: “Ho scoperto che l’appartamento era occupato da un’altra persona”, ha detto in televisione.

Nel tentativo di risolvere la situazione, Michetti aveva offerto alla donna duemila euro per lasciare l’abitazione. “Inizialmente sembrava aver accettato, poi ha chiesto cinquemila euro e questo mi ha fatto arrabbiare”, ha aggiunto Michetti.

In collegamento a I Fatti Vostri, proprio dalla casa contestata, Samia ha rivelato di aver riportato in Tunisia i figli più piccoli ma non può andare ancora via perché il primogenito, di 22 anni, sta scontando gli arresti domiciliari.

Una circostanza che, secondo quanto riferito da Samia, avrebbe portato il giudice a rinviare l’esecuzione dello sfratto. “La pena terminerà il 17 marzo. Mi hanno dato una data, il 24 marzo esco di qua”, ha dichiarato in diretta tv.

La promessa, tuttavia, non ha convinto Michetti, che ha ricordato come in passato siano state fatte analoghe dichiarazioni senza alcun seguito. Già un anno fa era previsto lo sfratto.

“A me sembra che sia lui ad avere come figlio lei”, ha osservato pungente l’artista. “L’importante è che esco da casa tua, nella vita faccio il ca**o che mi pare”, ha replicato Samia, visibilmente infastidita.

Ivano dei Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta tv

Il confronto si è progressivamente acceso, fino a degenerare quando Ivano Michetti, piuttosto irritato, si è tolto una scarpa in studio e ha minacciato di lanciarla contro la donna, accusandola di mentire.

“Dice bugie”, ha gridato con in mano lo stivale nero con zeppa altissima, in pieno stile Cugini di Campagna che è poi volato via davanti agli occhi increduli della Falchi.

Michetti ha espresso la propria frustrazione per una situazione che si protrae da anni, mentre Samia ha illustrato le proprie ragioni, legate alla gestione dei figli e alla difficoltà di trovare una nuova abitazione.

Ora resta da attendere il 24 marzo, data fissata per la restituzione dell’appartamento, che potrebbe chiudere un capitolo lungo e complesso, segnato da conflitti legali e momenti di forte tensione, amplificati dalla diretta televisiva.

Anche perché non è la prima volta che il caso sbarca sul piccolo schermo: qualche mese fa se ne è occupato anche Fuori dal Coro, con Samia che ha addirittura aggredito una troupe del programma di Rete 4 guidato da Mario Giordano.