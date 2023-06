Il Bagaglino torna in Rai (forse)

Il Bagaglino potrebbe tornare in Rai dopo 30 anni. In questa aria di rivoluzione, anche un programma che ha fatto la storia di Mediaset potrebbe sbarcare in prima serata su Rai Uno. E non sarebbe la prima volta, perché proprio qui Pierfrancesco Pingitore, papà dello show, mosse i primi passi con il contenitore di varietà che ha lanciato, tra le altre, Pamela Prati e Valeria Marini. Fino alla cacciata dei Professori, come viene definita, avvenuta nel 1993, quando il programma dovette abbandonare i canali di Stato. Ma le showgirl del Bagaglino le ricordate ancora tutte?